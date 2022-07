Vytočený Van Aert vypenil na novinárov: Na jednu z otázok reagoval podráždene

Vytočil sa. Belgický cyklista Wout Van Aert (27) dostal po sobotňajšej časovke na Tour de France na tlačovej konferencii otázku od novinárov, ktorá ho nahnevala.

"Toto je otázka na hov*o, dostávame ju každý rok," reagoval Belgičan na otázku použitia nedovolených prostriedkov. "Len kvôli tomu, že predvádzame výkony na takto vysokej úrovni, sa musíme brániť. Nechápem to," dodal Van Aert, ktorý sa postaral o tri zo šiestich etapových výhier svojej stajne a získal tiež zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže.

"Tvrdo sme sa na to nadreli. Cyklistika sa zmenila a nepáči sa mi, že musíme stále odpovedať na tieto otázky. Kontrolujú nás neustále celý rok, nie len na Tour, ale aj v našich domovoch. Jednoducho sme na to trénovali. Keď sa pozriete na náš tím, ako sa v priebehu rokov zlepšil, neprišlo to z ničoho," dodal Van Aert.