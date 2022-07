Nováčik z Podbrezovej opäť zaskočil favorita: Po majstrovi obral o body vicemajstra

Futbalisti MFK Ružomberok remizovali v nedeľnom domácom stretnutí 2. kola Fortuna ligy s FK Železiarne Podbrezová 2:2.

V 37. minúte po vydarenej akcii a spätnej prihrávke Marka Kuzmu otvoril skóre hosťujúci Daniel Pavúk. Ružomberok odpovedal o tri minúty, po faule Mosesa Cobnana na Mateja Madleňáka nasledovala jedenástka, ktorú Ján Maslo nekompromisne premenil. Od 57. minúty dohrávali hostia po vylúčení Erika Grendela len s desiatimi mužmi. V 65. minúte otočil na 2:1 hlavou Martin Regáli, no posledné slovo mali hostia z jedenástky po faule Marka Kelemena na Michala Breznaníka, ktorú premenil Peter Kováčik.

Nováčikovská Podbrezová získala po nečakanom domácom skalpe úradujúceho šampióna ŠK Slovan Bratislava bod aj na ihrisku vicemajstra. Na konte má štyri body rovnako ako Ružomberok, ktorý na úvod zdolal Skalicu.



Fortuna liga - 2. kolo:

MFK Ružomberok - FK Železiarne Podbrezová 2:2 (1:1)

Góly: 41. J. Maslo (z 11 m), 65. Regáli - 37. Pavúk, 89. Kováčik (z 11 m). ŽK: Lichý, Mojžiš - Ludha, ČK: 57. Grendel (Podbrezová). Rozhodovali: Ruc - Štrbo, Vorel, 1152 divákov

Ružomberok: Krajčírik - Morong (69. Macejko), J. Maslo, Mojžiš, Madleňák - Luterán (78. Halabrín), Kochan (24. T. Bobček) - Tučný (46. Fabiš), Lichý, Regáli (78. Kelemen) - Gerec

Podbrezová: Ludha - Bartoš, Bakaľa, Grešák - Kováčik, Grendel, Paraj, Ďatko (78. Adekunle) - Moses (60. Kukoľ), Kuzma (86. Breznaník), Pavúk (86. Šikula)

: "Videli sme zaujímavé stretnutie. Od začiatku sme chceli hrať agresívne, aby sme si vytvorili tlak, lebo Podbrezová má veľmi dobrú kontrolu lopty, čo sa aj potvrdilo. Mala ju na úrovni asi 62 percent. Aj popritom, že dlhšie hrali o jedného hráča menej. V súbojoch sme boli agresívni, za čo musím chlapcov pochváliť, no, žiaľbohu, sme sa nevyhli dvom individuálnym chybám, po ktorých súper skóroval. Keď sme vyrovnali, boli sme trochu na koni. V druhom polčase sme dali veľmi pekný gól. Mrzí ma, že sme niektoré prechody nedotiahli do gólu. Boli tam sľubné situácie, pretože Podbrezová hrala dosť na riziko. Lenže chýbala nám kvalita v útočných vlnách, aby sme odskočili o dva góly a tým by bol zápas rozhodnutý. Ku cti súperovi slúži, že aj bez jedného hráča išiel za druhým gólom."

Roman Skuhravý, tréner Podbrezovej: "Vieme, že z Ružomberka sa body ľahko nevozia, takže táto remíza je veľký bonus pre nás. Zápas bol súbojom dvoch rozdielnych štýlov. Mám pocit, že za dlhší koniec v stretnutí sme ťahali my. Priebeh bol pre nás dosť krutý, pretože sme do prestávky neudržali jednogólové vedenie, ktoré sme získali po fantastickej akcii, lebo ten gól bol úžasný. Škoda, že sme sa do takýchto situácií nedostávali viac. Samozrejme, bolo to aj kvalitou súpera. Mali sme problémy s Regálim. Naše mužstvo ukázalo obrovský charakter. Ani v desiatich sme neodstúpili od vecí, ktoré sme chceli, a napokon sa k nám priklonilo i trochu šťastíčka. Remíza je spravodlivá."