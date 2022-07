Sagan v záverečnej etape piaty: Triumf Philipsena, celkovým víťazom Vingegaard

Dánsky cyklista Jonas Vingegaard z tímu Jumbo-Visma sa premiérovo v kariére stal víťazom Tour de France.

Záverečnú etapu 109. ročníka s cieľom na Elyzejských poliach v Paríži vyhral v nedeľu Belgičan Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), druhý skončil Holanďan Dylan Groenewegen (BikeExchange) a tretí bol Nór Alexander Kristoff (Intermarché Wanty-Gobert). Slovák Peter Sagan (TotalEnergies) obsadil piate miesto.



Vingegaard priniesol holandskej stajni premiérové víťazstvo na Tour po dvoch neúspešných pokusoch so Slovincom Primožom Rogličom. Vlani obsadil Dán druhé miesto za Tadejom Pogačarom (SAE Team Emirates), na ktorého stratil vyše päť minút, keď sa dostal do pozície lídra tímu po odstúpení zraneného Rogliča. V roku 2020 prišlo Jumbo o triumf v predposlednej etape, časovke s cieľom na La Planche des Belles Filles, v ktorej bol Pogačar o 1:56 minúty rýchlejší než dovtedajší líder Roglič a pripravil ho tak o žltý dres.

Dvadsaťpäťročný Vingegaard bol tentokrát aj vďaka výbornej práci svojich tímových kolegov lepší ako jeho najväčší súper zo Slovinska v dvoch rozhodujúcich horských etapách a zdolal ho aj v sobotňajšej časovke, poslednej, v ktorej sa ešte mohlo zmeniť celkové poradie. Záverečná etapa mala už tradične ceremoniálny charakter a bojovali v nej len šprintéri. Vingegaard tak vyhral s náskokom 2:43 minúty pred Pogačarom. Tretí skončil Brit Geraint Thomas z Ineosu s mankom 7:22 minúty. Štvrtý Francúz David Gaudu (Groupama-FDJ) a piaty Rus Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe) stratili už viac ako desať minút.

"Je to neuveriteľné. Teraz som konečne vyhral Tour, už sa nemôže nič pokaziť. Teraz tu už sedím s dcérou a je to neuveriteľné. Sú to najväčšie cyklistické preteky na svete, ja som ich vyhral a to mi už nik nezoberie," povedal Dán v prvom televíznom rozhovore. Vingegaard uveril, že môže skutočne vyhrať, až po poslednej horskej etape: "Vždy som bol presvedčený, že môžem aspoň zabojovať o víťazstvo. Ale skutočne veriť som začal až po Hautacame. Je neskutočné, že sem prišlo až toľko Dánov, aby ma videli v žltom drese. Veľmi si to vážim a chcem sa všetkým poďakovať. Znamená to pre mňa veľmi veľa. Teraz to chcem osláviť, oddýchnuť si, no potom chcem ďalšie úspechy."

Jumbo si prišlo do Paríža okrem žltého dresu aj pre ďalšie dva. Vingegaard získal i bodkovaný pre najlepšieho vrchára a Belgičan Wout van Aert má zelený pre víťaza bodovacej súťaže. Tú vyhral s počtom 480 bodov a prekonal tak Saganov rekord z roku 2018 (477 b). Okrem toho ho vyhlásili aj za najbojovnejšieho pretekára celej Tour, na ktorej ukázal svoju univerzálnosť. Okrem troch etapových triumfov v špurte, špurte do kopca a časovke, bol aj štyrikrát druhý, raz tretí, neustále v úniku a v horských etapách pomáhal Vingegaardovi. Biely dres pre najlepšieho pretekára do 25 rokov získal rovnako ako vlani a predvlani Pogačar.

Držitelia dresov sa hneď na štarte v La Défense zoradili vedľa seba a tradične si pripili šampanským. Potom zavtipkoval a zaútočil Pogačar, Van Aert s Vingegaardom si ho ihneď doskočili a spolu sa na tom zasmiali. Sagan musel v úvode 115,6 km dlhej trasy vymeniť bicykel, ale bez problémov pokračoval ďalej. Spočiatku sa išlo v nižšom tempe, naplno sa začalo pretekať až po príjazde do Paríža, kde na pelotón čakalo osem okruhov medzi Víťazným oblúkom a Tuilerijskými záhradami. Odvtedy sa neustále pokúšali dostať do úniku viacerí pretekári, no šprintérske tímy si strážili situáciu a nikoho vpredu dlho nenechali. Asi 30 km pred cieľom sa na čele sformovala trojica Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe), Owain Doull a Jonas Rutsch (obaja EF Education) a k nej sa o chvíľu pridali Olivier le Gac a Antoine Duchesne z Groupama-FDJ. Situácia sa ustálila a pätica si vytvorila náskok 20 sekúnd.

Desať kilometrov pred páskou zostali vpredu už len Schachmann a Rutsch, no ich náskok rýchlo klesal a všetko smerovalo k hromadnému dojazdu. Únik sa skončil pri nájazde do záverečného okruhu. Hneď nato však vyrazili dopredu Thomas s Filippom Gannom z Ineosu a z druhej strany aj Pogačar, ostatné tímy si to však pokryli a tak aj päť kilometrov pred páskou išli všetci pokope. V dlhom špurte mal najlepšie nohy Philipsen, ktorý nedal šancu súperom a prišiel si pre druhý triumf na tohtoročnej Tour. Sagan špurtoval zo zadnej pozície a v závere zaostal za najlepšími. V celkovom poradí obsadil 113. miesto a v bodovacej súťaži skončil na 9. pozícii (120 b).

Philipsen v cieli povedal, že triumfom na Elyzejských poliach sa mu splnil detský sen: "Nemôžem tomu uveriť, chvíľu potrvá, kým si to uvedomím. Som nesmierne hrdý na môj tím. Je krásne zakončiť takto Tour. Špurt bol pre mňa ideálny, bol som v dobrej pozícii. Dylan Groenewegen odštartoval veľmi skoro, udržal som sa na jeho zadnom kolese a mohol som špurtovať, ako som chcel. Je fantastické tu vyhrať."

výsledky 21. etapy (La Défense - Elyzejské polia, 115,6 km):

1. Jasper Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck) 2:58:32 h, 2. Dylan Groenewegen (Hol./BikeExchange), 3. Alexander Kristoff (Nór./Intermarché Wanty-Gobert), 4. Jasper Stuyven (Belg./Trek-Segafredo), 5. Peter SAGAN (SR/TotalEnergies), 6. Jeremy Lecroq (Fr./B&B Hotels p/b KTM), 7. Danny van Poppel (Hol./Bora-Hansgrohe), 8. Caleb Ewan (Aus./Lotto-Soudal), 9. Hugo Hofstetter (Fr./Arkéa-Samsic), 10. Fred Wright (V. Brit./Bahrajn Victorious) všetci rovnaký čas



konečné poradie:

1. Jonas Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) 79:33:20 h, 2. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) +2:43 min, 3. Geraint Thomas (V. Brit./Ineos Grenadiers) +7:22, 4. David Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) +13:39, 5. Aleksander Vlasov (Rus./Bora-Hansgrohe) +15:46, 6. Nairo Quintana (Kol./Arkéa-Samsic) +16:33, 7. Romain Bardet (Fr./DSM) +18:11, 8. Louis Meintjes (JAR/Intermarché Wanty-Gobert) +18:44, 9. Alexej Lucenko (Kaz./Astana) +22:56, 10. Adam Yates (V. Brit./Ineos Grenadiers) +24:52, ... 113. SAGAN +4:39:48 h



bodovacia súťaž:

1. Wout van Aert (Belg./Jumbo-Visma) 480 b, 2. Philipsen 286, 3. Pogačar 250, ... 9. SAGAN 120



vrchárska súťaž:

1. Vingegaard 72 b, 2. Simon Geschke (Nem./Cofidis) 65, 3. Giulio Ciccone (Tal./Trek-Segafredo) 61, 4. Pogačar 61



najlepší do 25 rokov:

1. Pogačar 79:36:03 h, 2. Thomas Pidcock (V. Brit./Ineos Grenadiers) +57:34 min, 3. Brandon McNulty (USA/SAE Team Emirates) +1:27:43 h



poradie tímov:

1. Ineos Grenadiers (V. Brit.) 239:03:03 h, 2. Groupama-FDJ (Fr.) +37:33 min, 3. Jumbo-Visma (Hol.) +44:54, ... 19. TotalEnergies (Fr.) +8:11:13 h



najbojovnejší pretekár: Van Aert