Dráma v Žiline: Gólové nožničky, červená karta a nepremenená penalta v nadstavení

Futbalisti MŠK Žilina remizovali v 2. kole Fortuna ligy s FC DAC 1904 Dunajská Streda 1:1.

Domáci išli do vedenia v 13. minúte, keď sa efektným gólom ľavačkou presadil Patrik Myslovič. Hostia boli v prvom polčase strelecky aktívnejší, ale vyrovnali až po zmene strán. Nikola Krstovič prekonal v 77. minúte "nožničkami" Ľubomíra Belka. Čiernohorský útočník skóroval aj v piatom tohtosezónnom vystúpení, na konte má dva góly v najvyššej súťaži a štyri zásahy v predkolách Európskej konferenčnej ligy. V 88. minúte dostal červenú kartu domáci Samuel Gidi, napriek tomu však mohli Žilinčania zvíťaziť. V nadstavenom čase mohol z jedenástky rozhodnúť Adam Kopas, ale Daniel Veszelinov zneškodnil jeho strelu.

Žilinčania majú po dvoch kolách na konte dva body za dve remízy, bez prehry je aj štvorbodový DAC s bilanciou jedno víťazstvo, jedna remíza.



Fortuna liga - 2. kolo:

MŠK Žilina - FC DAC 1904 Dunajská Streda 1:0 (1:0)

Góly: 13. Myslovič - 77. Krstovič. ŽK: Leitner - Ciganiks, Veszelinov, ČK: 88. Gidi (Žilina). Rozhodovali: I. Kružliak - Hancko, Košecký

Žilina: Belko - Rusnák, Leitner, Stojčevski, Bari - Myslovič, Kopas, Gidi - Galčík (49. Iľko), Jibril (71. Ďuriš), Kaprálik (71. Addo)

Dunajská Streda: Veszelinov - Cigaiks (72. Brunetti), Muhamedbegovič, D. Kružliak, Pinto - Veselovský (83. Dimun), Káčer, Nebyla (72. Nicolaescu) - Andzouana (61. Rymarenko), Krstovič, Moumou (60. Ramadan)

hlasy po zápase (zdroj: MŠK Žilina)

Jaroslav Hynek, tréner Žiliny: "Naozaj som rád, že sa hral futbal v tempe. Prvý polčas bol z taktickej aj kondičnej stránky veľmi solídny z oboch strán. Druhý polčas sa začal trocha rozbíjať, možno striedaniami, možno nepresnosťami, ale tempo vydržalo celé stretnutie. Fanúšikovia mali možnosť pozerať sa na mnoho kvalitných situácií. Pripravili sme sa na súpera z defenzívneho hľadiska, veľkú časť zápasu sa nám to darilo plniť. Aj v ofenzíve sme sa dostali do situácií, ktoré boli pre súpera ťažké. Pred pokutovým územím nám chýbal pokoj na to, aby sme mohli byť ešte nebezpečnejší. Z toho pramenili straty, ktoré dokázal súper so svojou kvalitou a presnosťou využiť. Súper mal viac šancí, na druhej strane, keď prežijete toľko príležitostí a v poslednej minúte máte asi najväčšiu šancu celého duelu, bol by som rád za víťazstvo. Tým, že sme nepremenili penaltu v poslednej minúte, asi sme si ho nezaslúžili. Musíme brať bod, ďakujem súperovi za skvelý zápas."



Adrian Guľa, tréner Dunajskej Stredy: "Pre diváka sme odohrali vynikajúci zápas, ktorý bol otvorený, a videli sme v ňom veľké množstvo šancí. V prvom rade chcem poďakovať našim fanúšikom, že nás prišli podporiť, ale ďakujem aj domácim fanúšikom. Cítil som, že sme prejavili rešpekt k tomu, čo sme spolu zažili, aj keď som bol na druhej strane lavičky. Bola to úžasná vec. Zápas potvrdil, že keď do Žiliny príde Dunajská Streda, tak sa vždy hrajú dobré, otvorené súboje s prítomnosťou veľa mladých hráčov. Vrátil som sa na Slovensko a mrzí ma, že v takom stretnutí nebol prítomný VAR. Myslím si, že obom stranám by sa zišiel, bolo viacero hraničných situácií. Som však rád, že mužstvo zvládlo tento duel proti dravým mladým hráčom aj fyzicky. Myslím si, že v zápase sme šliapali za víťazstvom a nielen za vyrovnaním. Nakoniec však mal súper penaltu, ktorú nevyužil, a tak musím akceptovať bod. Ďakujem ešte raz za rešpekt."