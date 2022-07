Haščák prezradil príhodu z Pekingu o výnimočnosti Slafkovského: Wow, wow, wow!

Bývalý asistent generálneho manažéra reprezentácie Oto Haščák (58) prezradil zaujímavú príhodu z olympiády v Pekingu dokazujúcu výnimočnosť útočníka Juraja Slafkovského (18), ktorý sa o pár mesiacov na to stal jednotkou draftu NHL.

Hokejový útočník Juraj Slafkovský (18) sa stal historicky prvou draftovou jednotkou NHL zo Slovenska. Štýlom hry ho často prirovnávajú k českej legende Jaromírovi Jágrovi. Podobnosť medzi Slafkovským a 68-čkou je podľa Ota Haščáka aj mimo ľadu. „Jágr sa vždy usmieval, vždy bol veľmi pozitívny. V šatni bol veľmi zábavný. Vo veku 17 rokov bol pripravený hrať na majstrovstvách sveta na seniorskej úrovni. To isté Slafkovský," hovoril bývalý asistent generálneho manažéra reprezentácie a skaut NY Rangers Oto Haščák pre The Athletic.

„Ani nie na ľade, ale mimo ľadu na večeriach je to veľmi veselý chlapík. Žartuje so všetkými hráčmi. Rozprával som sa s Nickom Bobrovom (pozn. skaut Rangers) a povedal som: Ak niekto dokáže odolať veľkému tlaku v Montreale, bude to tento chlap," tvrdí presvedčivo Haščák, ktorý aktuálne zastáva funkciu generálneho manažéra HC Slovan Bratislava.

Skúsený odborník prezradil aj zaujímavú príhodu z olympiády v Pekingu, na ktorej Slafkovský výrazným spôsobom prispel k zisku historického bronzu - stal sa najlepším strelcom aj najužitočnejším hráčom turnaja. „Keď hral vo štvrtom útoku, prišli za nami kapitán tímu Marek Hrivík a Peter Cehlárik, ktorí v tom čase hrali v KHL a povedali: Chceme s ním hrať. Potom Craig Ramsay nasadil Slafkovského do prvého útoku a do prvej presilovkovej formácie a ukázalo sa, že je to najlepšia partia. 17-ročný chlapec tak urobil lepších hráčov zo starších hráčov prvého útoku. To bolo niečo. Bolo to proste wow. Wow, wow, wow!"