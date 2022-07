Ďalšieho reprezentanta láka vidina peňazí v KHL: Mieri do tohto tímu!

Slovenský reprezentačný útočník Libor Hudáček (31) by mal pokračovať vo svojej kariére v KHL. Namierené má do tohto tímu!

Po Michalovi Čajkovskom, Christiánovi Jarošovi, Michalovi Krištofovi, Adamovi Liškovi a Patrikovi Rybárovi by mal byť ďalším Slovákom, ktorý bude v budúcej sezóne pôsobiť v KHL, reprezentačný útočník Libor Hudáček. V blízkej budúcnosti by mal posilniť Barys Nur-Sultan, informuje o tom bieloruský Pressball s odvolaním sa na viacero zdrojov.

Hudáček v závere uplynulej sezóny pôsobil v bieloruskom Diname Minsk. V troch zápasoch základnej časti strelil dva góly a pridal jednu asistenciu a v troch stretnutiach play off pridal jednu asistenciu. V polovici apríla s klubom rozviazal zmluvu. „Generálny manažér Dinama Minsk ma v klube nechce vidieť. Mojím cieľom je hrať v KHL," cituje Hudáčka Pressball.

Skúsený útočník bol členom bronzového slovenského tímu na februárovej olympiáde v Pekingu. V siedmich stretnutiach raz skóroval a nazbieral tri body.

Slováci, ktorí sa napriek pokračujúcej ruskej invázii na Ukrajine rozhodli pôsobiť v KHL, čelia veľkej vlne kritiky. „Len dúfam, že kluby naprieč Európou si uvedomia, aký veľký ľudský odpad sú hráči, ktorí teraz podpisujú v Rusku a už sa ich v budúcnosti nedotknú,“ písal napríklad bývalý český hokejista a v súčasnosti televízny expert Jakub Koreis na sociálnej sieti twitter.

Pokračovaniu v KHL by sa nebránil ani útočník Tomáš Jurčo, ktorý odohral uplynulý ročník práve v kazašskom Baryse Nur-Sultan. V rozhovore pre hockeyslovakia.sk veľmi jasne pomenoval dôvody, pre ktoré napriek situácii vo svete mieria Slováci do KHL.

„Je to každého osobná vec. Ak tam niekto podpíše zmluvu, tak to neznamená, že podporuje vojnu. Hokejisti musia myslieť na svoje rodiny a deti. Potrebujeme ich zabezpečiť a jedna sezóna v KHL môže vyniesť viac ako päť sezón inde. Je to jednoducho naše povolanie. To neznamená, že podporujeme vojnu. Každý rozumný človek je proti nej, ale keď nepodpíšeme kontrakty v KHL, tak to neznamená, že by zrazu vojnu ukončili."