Vémola sa zastrájal, že zruší svadbu s Lelou: Súpera zdolal, bude teda hostina?

Všetko dobre dopadlo! Karlos Vémola (37) sa pred titulovým súbojom na pražskej Štvanici poriadne rozohnil. Mohla za to hlavne provokácia zo strany jeho súpera Aleksandara Iliča (33), ktorý Terminátora nazval falošným šampiónom.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Neskôr na instagrame pridal fotografiu, na ktorej mal Vémola masturbovať. Emocionálny Karlos sa preto zastrájal, že pokiaľ by v zápase neuspel, zrušil by svadbu so Slovenkou Lelou Ceterovou (33).

Samotná Lela určite žiari šťastím po tom, ako Vémola získal v sobotu na galavečere Oktagon 34. titul šampióna poloťažkej váhy kategórie do 93 kilogramov. Jeho súper Aleksandar Ilič zo Srbska sa vzdal už v 1. kole. Vémola si pripísal od roku 2020 šiestu výhru v sérii. Pred vyostreným meraním síl však avizoval, že pokiaľ by prehral, zruší svadbu so svojou nastávajúcou.

„Keby som nemal z akéhokoľvek dôvodu pás, tak sa svadba odkladá,“ zastrájal sa Vémola, pre ktorého však nakoniec v sobotu na prestížnom podujatí všetko dobre dopadlo. Populárny Terminátor vybavil súpera po necelých štyroch minútach boja. Vémola Iliča chvíľu v klietke naháňal, nakoniec ho však hodil na zem a spustil uragán úderov. Po spŕške smrtonosných lakťov začal Srba škrtiť a ten bol nútený boj veľmi rýchlo vzdať. Po stretnutí Karlos následne nezabudol podprahovo opäť vyzvať na súboj Slováka Attilu Végha, na ktorého má ťažké srdce.

„Tento majstrovský pás v podstate patri Véghovi. Ten jediný ma v kategórii do 93 kg zdolal. V tejto váhe by som nastúpil už iba proti nemu,“ povedal Vémola.