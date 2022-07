Hokejista Juraj Valach bojuje s ťažkým osudom: Predal vzácny dres, aby mal na kočík pre synčeka!

S ťažkým srdcom sa musel rozlúčiť so vzácnym artiklom. Hokejista Slovana Bratislava, Juraj Valach (33), sa rozhodol na sociálnych sieťach vydražiť svoj dres zo ZOH 2018 v Pjongčangu. Peniaze plánuje použiť, samozrejme, na dobrú vec – špeciálny kočík pre postihnutého syna Jerguška (6), ktorý by im uľahčil spoločné výlety do prírody. Ako sám priznal, suma, ktorú by musel za kočík zaplatiť, by ho finančne vycucala.

Valachov život sa obrátil naruby v júni 2016, keď prišiel o milovanú manželku Simonku († 22), ktorá zomrela počas tehotenstva. Lekárom sa však podarilo zachrániť dvojičky – Amálku (6) a Jerguška (6). Chlapček má však vážnu diagnózu – poškodenie mozgu. Nechodí, neposadí sa a ani nerozpráva. Valach sa preto musí s pomocou vlastných rodičov o neho starať 24 hodín denne.

Najväčšiu radosť mu však robí Jerguškov blažený úsmev, ktorý sa zjaví na jeho tvári počas spoločných výletov do prírody. „Nebolo to pre mňa jednoduché, dlho som nad dražbou rozmýšľal. Ale bohužiaľ... Dres išiel na dobrú vec, mňa by ten kočík vycucal z peňazí,“ povedal Valach so smútkom v očiach pre Nový Čas a jedným dychom pokračoval. „Vydražil sa za 9 hodín za sumu 1 100 eur. Kočík stojí s doplnkami 2 900 eur, ale viacerí ľudia ešte prispeli aj pomimo menšími čiastkami. Niečo budem musieť ešte doložiť aj ja, ale s tým som počítal. Pamiatky na olympiádu som sa však nevzdal úplne, jedna farba dresu mi ešte zostala. Aj tak to ale zamrzí. Chcel by som sa poďakovať všetkým ľudom, ktorí pomohli i zdieľali môj príspevok,“ dodal skúsený obranca.

Úsmev na nezaplatenie

„Keď chceme ísť s Jerguškom čisto do prírody, nejakou lesnou cestou alebo podobne, tak na „klasickom“ kočíku sa to nedá. Ten „klasický“ je síce tiež špeciálny a bol drahý, ale dokopy má 50 kg. Keď sme na ňom išli na Pustý hrad, tak som sa tak vytrápil, že som sa musel dávať následne dva dni dokopy. Zavaril som sa, ale Jerguška som tam dostal. On sa potom na vrchole pekne usmieval. Videl som na ňom, že je rád. Keď je v prírode, je úplne blažený. Tento outdoorový kočík je špeciálne konštruovaný a má aj iné kolieska, čo nám podobné výlety do značnej miery uľahčí,“ opísal Valach dôvody svojho neľahkého rozhodnutia.

Žijú z úspor

Čo sa týka financií, rodina musí počítať každé euro. „Mesačne som vždy v mínuse, určite neušetrím nič, utrácam svoje úspory, ktoré som nahromadil, keď som hral v Česku. Nehovorím, že momentálne zle zarábam, to určite nie, ale mrzí ma, že na Slovensku štát nemyslí na ľudí s postihnutými deťmi. V Rakúsku dotujú sumou 1000 eur, kde majú choré dieťa v rodine. Tu nie je žiadny príspevok, iba opatrovateľský, ale to človek nemôže pracovať. Musí byť reálne s dieťaťom doma ako opatrovateľ a dostane 500-600 eur. U nás to funguje tak nejako choro,“ uzavrel Valach.