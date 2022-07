Maďarskí fanúšikovia o zákaze alkoholu: Šťastie, že nezakázali sex! Aj tak tam prídeme už opití

Prvé body do tabuľky a veľké povzbudenie pred stredajšou odvetou 2. predkola Ligy majstrov znamená víťazstvo futbalistov Slovana nad Trenčínom 4:0. Výsledok určite zaregistrovali aj v Budapešti, odkiaľ prišli odvážne slová o tom, že po domácej prehre 1:2 všetko vyriešia v Pozsonyi.

Kouč Slovana Vladimír Weiss st. bol spokojný s výsledkom, no pridal aj kritiku svojich útočníkov Srba Ivana Šaponjiča a Venezuelčana Erica Ramíreza. „Nie som spokojný s hrou stredných útočníkov. Z týchto šancí musia dávať viac gólov a presadiť sa. Musia priniesť v ofenzíve viac kvality. Na tom musíme robiť, či sa niekto urazí, alebo nie. Nik ich nebude platiť za to, že majú pekné tričko či auto. Výplaty musia dostať za to, čo ukážu na ihrisku,“ zdôraznil 57-ročný tréner, ktorý pochválil najmä nečakaného dvojgólového strelca Dávida Hrnčára, na ktorého sa v nasledujúcom kole, keď sa hrá duel Michalovce - Slovan, teší jeho otec Norbert, ktorý je trénerom Michaloviec... „Veľmi sa teším, len škoda, že sa mi nepodarilo dať v závere ešte jeden gól, bol by to hetrik,“ poťažkal si Dávid Hrnčár, ktorý svojím výkonom príjemne zamotal hlavu trénerovi Weissovi, ktorý bude teraz určite dumať, akú jedenástku nasadí na náročný stredajší odvetný súboj proti Ferencvárosu (hrá sa o 20.30 SELČ, PP Šport).

A sex nezakážu?

O nariadení mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, že v okolí Národného futbalového štadióna bude pred stredajšou odvetou 2. predkola futbalovej Ligy majstrov ŠK Slovan Bratislava - Ferencváros Budapešť i po nej platiť zákaz alkoholu, informovali už aj maďarské médiá. Na portáli nemzetisport.hu sa hneď objavili fanúšikovské reakcie: „Ešte šťastie, že zakázali len alkohol a nie sex,“ napísal jeden a druhý pridal: „Kým tam prídeme, budeme opití, nebojte sa chlapci.“