Marián Hossa avizuje veľkú novinku: Pripravte sa na toto!

Bývalý hviezdny slovenský hokejista Marián Hossa (43) avizuje veľkú novinku! Jeho fanúšikovia sa určite potešia.

Bývalý hokejový útočník Marián Hossa (43) pripravil pre svojich fanúšikov veľkú novinku! Trojnásobný víťaz Stanleyho pohára a člen Siene slávy vydáva v novembri knihu s názvom Marián Hossa: My Journey from Trencín to the Hall of Fame. Informuje o tom na sociálnej sieti facebook HOSS Sport Center.

„Informujeme Vás, že šampión Stanley Cupu a legenda samotného hokeja náš Marián Hossa bude 1. novembra 2022 vydávať knihu s názvom Marián Hossa : Moja cesta z Trenčína do Siene slávy," uvádza sa v príspevku.

Fanúšikovia v reakciách a komentároch na túto informáciu prejavili veľké nadšenie a záujem o Hossovu autobiografiu. Zaujímalo ich najmä, či bude kniha vydaná aj v slovenčine. „Bude, pracujú na tom. Najskôr však bude vydaná v USA, neskôr bude preložená do Slovenčiny," znela odpoveď na frekventované otázky od HOSS Sport Center.