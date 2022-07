Obrovská chyba Leclerca v pozícii lídra: Po hodinách náraz do bariéry, triumfoval Verstappen

Holanďan Max Verstappen z tímu Red Bull zvíťazil na nedeľňajšej Veľkej cene Francúzska, dvanástom podujatí motoristického seriálu MS F1. Za obhajcom titulu a lídrom šampionátu prišli do cieľa Mercedesy Britov Lewisa Hamiltona a Georgea Russella.

Pre 24-ročného Verstappena to bolo siedme víťazstvo v sezóne a 27. v kariére, po ktorom zvýšil svoj náskok na čele priebežného poradia. Monačan Charles Leclerc (Ferrari) si síce vybojoval siedmu pole position v ročníku, no preteky sa pre neho skončili v 18. kole po náraze do bariéry.



Víťaz kvalifikácie zvládol štart a Verstappena nepustil pred seba. Vydarený odpich mal štvrtý Hamilton, ktorý sa dostal pred Pereza a o dve priečky si polepšil pôvodne siedmy Alonso.Na čele sa odpútala dvojica Leclerc, Verstappen. Monačan odolal viacerým atakom Verstappena, ktorého snaha o ofenzívu postupne slabla. Verstappen prišiel do boxov v 17. kole z druhej priečky a po návrate na trať sa zaradil na siedmu. Dovtedy pomerne pokojné dianie narušil Leclerc, ktorý v 18. kole v pozícii lídra neudržal monopost na trati, po výjazde z pravotočivej zákruty spravil "hodiny" a nárazom do bariéry sa pre neho preteky skončili.



Viacerí pretekári využili situáciu na prezutie, vrátane Sainza, ten však dostal 5-sekundový trest za nebezpečný výjazd od mechanikov, ktorým ohrozil jazdca Williamsu. Na čele sa ustálila trojica Verstappen, Hamilton, Perez. V 30. kole zaujal tesný súboj Sainza s Russellom, po ktorom sa Španiel dostal na piate miesto. Verstappen si bez problémov postrážil prvé miesto, za ním finišoval Hamilton, ktorý absolvoval svoju 300. veľkú cenu. Sainz, Perez a Russell predviedli viacero súbojov o tretiu priečku, z ktorých vyťažil tretí menovaný, čím zabezpečil pódiové double Mercedesu.

Hlasy po pretekoch (zdroj: Sport2 TV):

Max Verstappen, víťaz: "Od štartu sme mali veľmi dobrú rýchlosť, ale v takejto horúčave sa rýchlo prehrievajú pneumatiky. Neskôr to už bolo len o manažmente pneumatík. Cieľ bol získať čo najviac bodov, takže v tomto smere to bol pre nás veľmi dobrý deň. Verím, že Charles Leclerc je po nehode v poriadku."

Lewis Hamilton, 2. miesto: "Nefungoval mi nápojový systém, stratil som asi tri kilogramy. Sme ďaleko za konkurenciou, ale aj dnes sme potvrdili, že spoľahlivosť je naša silná stránka. Ďakujem výbornému publiku."

George Russell, 3. miesto: "Vedel som, že súboje so Sainzom i Perezom nebudú jednoduché. Dvojité pódium je však pre nás veľmi dobrý výsledok."



Výsledky VC Francúzska F1 (53 kôl, 1 kolo: 5,842 km, spolu: 309,7 km):

1. Max Verstappen (Hol./Red Bull) 1:30:02,112 h, 2. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) +10,587 s, 3. George Russell (V. Brit./Mercedes) +16,495, 4. Sergio Perez (Mex./Red Bull) +17,310, 5. Carlos Sainz (Šp./Ferrari) +28,872, 6. Fernando Alonso (Šp./Alpine) +42,879, 7. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +52,026, 8. Esteban Ocon (Fr./Alpine) +56,959, 9. Daniel Ricciardo (Aus./McLaren) +1:00,372 min, 10. Lance Stroll (Kan./Aston Martin) +1:02,549, 11. Sebastian Vettel (Nem./Aston Martin) +1:04,494, 12. Pierre Gasly (Fr./AlphaTauri) +1:05,448, 13. Alexander Albon (Thaj./Williams) +1:08,565, 14. Valtteri Bottas (Fín./Alfa Romeo) +1:16,666, 15. Mick Schumacher (Nem./Haas) +1:20,394

nedokončili: Charles Leclerc (Mon./Ferrari), Júki Cunoda (Jap./Alpha Tauri), Kevin Magnussen (Dán./Haas), Nicholas Latifi (Kan./Williams), Čou Kuan-jüm (Čína/Alfa Romeo)



Priebežné poradie (po 12 z 22 pretekov): 1. Max Verstappen 233 bodov, 2. Charles Leclerc 170, 3. Sergio Perez 163, 4. Carlos Sainz 144, 5. George Russell 143, 6. Lewis Hamilton 127, 7. Lando Norris 70, 8. Esteban Ocon 56, 9. Valtteri Bottas 46, 10. Fernando Alonso 37, 11. Kevin Magnussen 22, 12. Daniel Ricciardo 19, 13. Pierre Gasly 16, 14. Sebastian Vettel 15, 15. Mick Schumacher 12, 16. Júki Cunoda 11, 17. Kuan-jü Čou 5, 18. Lance Stroll 4, 19. Alexander Albon 3, 20. Nicholas Latifi 0



Pohár konštruktérov: 1. Red Bull 396 bodov, 2. Ferrari 314, 3. Mercedes 270, 4. Alpine 93, 5. McLaren 89, 6. Alfa Romeo 51, 7. Haas 34, 8. AlphaTauri 27, 9. Aston Martin 19, 10. Williams 3