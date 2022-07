Ronaldo definitívne do Madridu? Atlético už umiestnilo Griezmanna na prestupovú listinu!

Futbalový fenomén Cristiano Ronaldo (37) sa netají svojou túžbou opustiť Manchester United. Hviezda svetového futbalu už bola spojovaná s viacerými veľkoklubmi, no posledné informácie ukazujú na klub Atlético Madrid.

Madridčania už zvýšili ponuku za Cristiana Ronalda a aby mohli financovať nečakaný prestup, tak Antoina Griezmanna (31) dokonca zaradili na prestupovú listinu.

Klub Diega Simeoneho chce toto leto podpísať útočníka Manchestru United, ale potrebuje uvoľniť svoj mzdový účet, aby mohol financovať presun. Griezmann by mal začať druhý rok svojho dvojročného hosťovania v Atleticu, ktoré je budúce leto povinné za Francúza zaplatiť 40 miliónov eur.

Atletico ponúklo Griezmanna viacerým klubom vrátane Paríža Saint-Germain, píše The Times, ale francúzsky majster nemá záujem. Španielsky celok sa chce zbaviť jeho údajného platu 350-tisíc eur týždenne a ušetrené peniaze použiť na Ronaldov kontrakt.

CR7 zarába na Old Trafforde neuveriteľných 420-tisíc eur týždenne, ale predpokladá sa, že je ochotný znížiť svoj plat o 30 percent, aby ozaj uskutočnil prestup. Ronaldo je odhodlaný hrať v budúcej sezóne Ligu majstrov a po tom, čo o neho Chelsea ukončila svoj záujem, sa obrátil na madridské Atletico.

Ronaldo je otvorený kontroverznému prestupu do Atletica, ktoré mu ponúka možnosť hrať Ligu majstrov. Do Španielska sa chce vrátiť aj jeho partnerka Georgina Rodriguezová.

Na 37-ročného hráča vraj zapôsobila aj Simeoneho túžba pracovať s ním - to by mohol byť rozhodujúci faktor, ktorý by Ronalda prilákal na štadión Wanda Metropolitano. Jeho podpis však závisí od Griezmannovej budúcnosti, pričom Atletico sa snaží nájsť záujemcu o tohto francúzskeho útočníka.