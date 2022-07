Je dobojované! Technická časovka rozhodla o víťazovi Tour de France

Dánsky cyklista Jonas Vingegaard (25) sa premiérovo v kariére stane víťazom Tour de France. Stačí mu na to prísť v nedeľu do cieľa 109. ročníka na Elyzejských poliach v Paríži.

Jazdec stajne Jumbo-Visma potvrdil skvelú formu v sobotňajšej časovke z Lacapelle-Marival do Rocamadouru dlhej 40,7 km, v ktorej obsadil 2. miesto. Opäť zdolal svojho najväčšieho súpera v boji o žltý dres a dvojnásobného obhajcu Tadeja Pogačara zo Slovinska (SAE Team Emirates). Ten na neho stratil v celkovom poradí 3:34 minúty.

Tretí skončí Brit Geraint Thomas z Ineosu. Víťazom predposlednej 20. etapy sa stal ďalší pretekár Jumba Wout van Aert časom 47:59 minúty. Slovák Peter Sagan (TotalEnergies) obsadil 83. miesto (+6:30 min).

Vingegaard prinesie holandskej stajni premiérové víťazstvo na Tour po dvoch neúspešných pokusoch so Slovincom Primožom Rogličom. Vlani obsadil Vingegaard druhé miesto za Pogačarom, na ktorého stratil vyše päť minút.

V roku 2020 prišlo Jumbo o triumf v predposlednej etape, taktiež časovke s cieľom na La Planche des Belles Filles, v ktorej bol Pogačar o 1:56 minúty rýchlejší než dovtedajší líder Roglič a pripravil ho tak o žltý dres.

Sobotňajšia časovka merala 40,7 km a mala zvlnený profil s dvoma stúpaniami v záverečnom úseku - Cote de Mages (1,6 km, 4,7%) a Cote de l´Hospitalet (1,8 km, 6,2%). Ako prvý sa vydal na trať šprintér Caleb Ewan (Lotto-Soudal), ale výraznejšie neprehovoril do poradia na čele.

Peter Sagan štartoval ako 20. v poradí a dosiahol čas 54:29 min. "Je to taká technickejšia časovka, je to hore - dolu, ťahavé a je to na výkon. Zajtra sa pokúsim potešiť fanúšikov a v prvom rade sám seba," povedal Sagan po dojazde do cieľa pre RTVS.

Ako prvý z kandidátov na etapové víťazstvo vyrazil na trať dvojnásobný majster sveta v časovke Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), ktorý opäť predviedol svoju silu v tejto disciplíne a cieľ preťal v čase 48:41 min, takmer o minútu rýchlejšie ako predchádzajúci pretekári. Jeho čas dlho odolával a nik z ďalších na štarte sa nedostal pod 49 minút.

Podarilo sa to až van Aertovi, ktorý sa dostal dokonca o necelú sekundu pod 48 minút (47:59,86), pričom bol najrýchlejší na všetkých medzičasoch. Jeho výkon ohrozili až pretekári z Top 5 celkového poradia. Na prvom medzičase ho zdolali obaja Vingegaard i Pogačar, na druhom bol lepší už len dánsky pretekár, ktorý mal k dobru sedem sekúnd.

O etapové víťazstvo v závere bojovali už len dvaja tímoví kolegovia a Geraint Thomas. Na treťom medzičase totiž Pogačar strácal na lídra van Aerta 20 sekúnd a bolo jasné, že už neohrozí ani žltý dres Vingegaarda. Ten mal na poslednom medzičase k dobru 1,33 sekundy pred tímovým kolegom, Thomas na neho strácal päť sekúnd.

Dvadsaťpäťročný Dán išiel naplno aj v záverečnej časti s dvoma kopcami, po prvom riskoval a pri zjazde sa dostal takmer mimo asfalt, no v poslednej chvíli sa udržal na ceste a vyhol sa pádu, ktorý ho mohol pripraviť o žltý dres. potom už zvoľnil a stratu na van Aerta nedobehol ani v záverečnom stúpaní. Do cieľa prišiel s mankom 19 sekúnd, tretí skončil Pogačar (+27 s) a štvrtý bol Thomas (+32 s).

Ganna skončil nakoniec piaty so stratou 42 sekúnd. Vďaka dobrému výkonu v časovke sa posunul na piate miesto celkového poradia Rus Aleksandr Vlasov z Bory, štvrtý skončil domáci David Gaudu (Groupama-FDJ).

výsledky 20. etapy:

1. Wout van Aert (Belg./Jumbo-Visma) 47:59 min

2. Jonas Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) +19 s

3. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates)

celkové poradie:

1. Vingegaard 76:33:57 h

2. Pogačar +3:34 min

3. Thomas +8:13