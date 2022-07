Škandalózna kauza v škótskom športe: Zväz bol hráčmi obvinený z rasizmu!

Nelichotivé dôkazy by mali potvrdiť obvinenia z výrazného a rozšíreného rasizmu v škótskom krikete. Preskúmanie sa uskutočnilo po obvineniach, ktoré v rozhovore pre Sky Sports News vzniesol najlepší škótsky hráč všetkých čias Majid Haq. Závery nezávislého vyšetrovania majú byť zverejnené v pondelok.

Počas rozhovoru v novembri minulého roka on a jeho bývalý spoluhráč Qasim Sheikh hovorili o zneužívaní, ktorému boli obaja vystavení počas svojej kariéry. Obaja muži uviedli, že sa s nimi zaobchádzalo inak ako so spoluhráčmi kvôli farbe ich pleti.

Nasledujúci mesiac spoločnosť SportScotland poverila organizáciu Plan4Sport, ktorá sa špecializuje na otázky rovnosti, rozmanitosti a začlenenia (EDI), aby vykonala preskúmanie. Odvtedy získala príspevky od niekoľkých stoviek ľudí.

Podľa informácií Sky Sports News vyšetrovatelia vo svojich zisteniach podporujú tvrdenia o inštitucionálnom rasizme v škótskom kriketu. Jeden zo zdrojov uviedol:

"Základné tvrdenie na začiatku bolo o inštitucionálnom rasizme. Toto preskúmanie dospelo k záveru, že je to tak vo veľkej miere."

Aamer Anwar, ktorý zastupuje oboch kriketových hráčov, sa pred zverejnením správy vyjadril pre televíziu Sky a povedal:

"Škótsky kriket je nefunkčný a inštitucionálne rasistický - ak to potvrdí toto preskúmanie, bude to pre škótsky kriket zničujúce. V organizácii sú ľudia, ktorí by sa mali hanbiť za to, ako zaobchádzali s Majidom a Qasimom a mnohými ďalšími kriketovými hráčmi, ktorí kriketu obetovali svoj život, ale ich kariéra im bola odňatá.

"V iných oblastiach života by sa zodpovední jedinci ocitli bez práce, vo väzenskej cele alebo by boli vylúčení z verejného života. Keď však ide o kriket, sú odmeňovaní povýšením a postavením.

"Rasizmus v škótskom kriketovom klube existuje a moji klienti vedia, že sa tak deje už dlhé roky, počas celých generácií kriketových hráčov."

Hovorca spoločnosti Cricket Scotland povedal: "Predstavenstvo Cricket Scotland sa úprimne ospravedlňuje všetkým, ktorí sa stretli s rasizmom v kriketovom športe v Škótsku. Cricket Scotland prijme odporúčania z nezávislej správy a zabezpečí, aby sa kriket v Škótsku stal inkluzívnejším, priateľskejším a otvorenejším pre všetkých."

