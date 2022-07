Prekonal rekord Cristiana Ronalda! Dybala rozpútal v Ríme úplné šialenstvo

Dybala údajne vytvoril rekord v počte predaných dresov v Taliansku za jeden deň. Podľa denníka Corriere dello Sport sa prestup do talianskej metropoly mimoriadne vydaril a Dybala je už teraz populárnou postavou.

Ronaldo prišiel do Juventusu z Realu Madrid v roku 2018 a jeho status jedného z najlepších hráčov sveta priniesol množstvo publicity. V tomto smere sa s ním Dybala nemôže rovnať, no o získanie dresu sa rozpútalo totálne šialenstvo.

Dybala je päťnásobným víťazom Serie A, ale v posledných rokoch bojuje so zraneniami. V minulej sezóne nastúpil v lige na 29 stretnutí, ale podarilo sa mu streliť len 10 gólov.

O jeho schopnostiach nikto nepochybuje a Rím mu dokonca ponúkol, že bude nosiť ikonické číslo 10 Francesca Tottiho. Dybala to z úcty k ikone Giallorossi odmietol.

"Rozprával som sa s generálnym manažérom a on sa ma opýtal, či si chcem vziať číslo 10, ktoré je tu významné kvôli všetkému, čo Francesco Totti urobil," povedal vo svojom prvom rozhovore ako hráč Ríma.

"Myslím si, že toto číslo by malo zostať jeho, pretože to znamená pre mesto a fanúšikov. Poďakoval som mu, pretože nosenie takéhoto dresu si vyžaduje veľký rešpekt a zodpovednosť."

"Stále ho vnímam ako jeho dres. Možno ho raz budem nosiť, ale zatiaľ som šťastný, že mám číslo 21, ktoré som nosil, keď som začal byť úspešný,“ vysvetlila nová posila rímskeho AS.

Paulo Dybala has broken Cristiano Ronaldo’s record: most jerseys sold in Italy in one day, and that happened in first day, since his transfer got official. There is a total madness for his jerseys in Rome! @DiarioOle 👕🔴🟡 pic.twitter.com/VYLjlpK5qC