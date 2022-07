Pokúsil som sa o samovraždu! Mrazivé priznanie britského držiteľa bronzu

Brit totiž prezradil, že uplynulé tri roky preňho boli "absolútnym peklom", počas ktorého sa pokúsil o samovraždu. Odstúpenie od sponzorov, bolesti z dlhodobých zranení, izolácia od rodiny počas pandémie Covid-19 a vysoké účty za lieky - to všetko sa podpísalo na jeho duševnom zdraví a viedlo k myšlienkam o ukončení svojho života.

Našťastie pre neho, jeho rodinu a blízkych priateľov je na tom teraz oveľa lepšie. Vďaka tretiemu miestu na majstrovstvách sveta v atletike Hudson-Smith konečne naplnil svoj obrovský potenciál.

"Keď som videl svoje meno na tabuli ako tretie, padol som na zem, pretože tieto tri roky boli absolútnym peklom,“ povedal atlét a pokračoval.

"Samozrejme, rok 2018 bol dobrý. Vyhral som Majstrovstvá Európy, aj keď všetko nešlo podľa plánu. V roku 2019 som si roztrhol achilovku, roztrhol som si podkolennú šľachu, zranil som si bedrový kĺb. V roku 2020 to bol Covid. V roku 2021 som mal obrovské psychické problémy. Veľa ľudí to nevie, ale doslova som sa pokúsil o samovraždu.“

Hudson-Smith, ktorý získal prvú britskú medailu v behu na 400 m na úrovni majstrovstiev sveta od striebra Rogera Blacka v Tokiu 1991, povedal:

"Som rád, že sa mi to podarilo. Celý rok mi tréner hovoril, že preteky sú stratené až na posledných 20 metroch. V semifinále som sa pozrel doprava a stratil som dynamiku. Vo finále som si hovoril: 'Nepozeraj sa na hodiny. Nerob nič. Keď som prešiel cez čiaru, nepozeral som sa na tabuľu ani na nič iné.

Svoje vnútorné myšlienky priblížil ďalšími slovami: „Dobre, prosím ťa, nebuď štvrtý. Radšej by som bol posledný ako štvrtý. Vždy som vedel, že môžem získať medailu a mám na to potenciál. Toto ma v tom len utvrdilo."

