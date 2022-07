Nováčik mal Zlaté Moravce na lopate: Napokon si body rozdelili

Futbalisti MFK Skalica remizovali v piatkovom zápase 2. kola Fortuna ligy na ihrisku FC ViOn Zlaté Moravce 2:2.

Oba tímy si chceli napraviť chuť po prehrách 0:2 v 1. kole s Ružomberkom respektíve Trnavou. Po opatrnom úvode sa prvá väčšia šanca zrodila v 22. minúte, no Junas si poradil s hlavičkou domáceho Bednára. Následne udreli hostia, keď sa o štyri minúty presadil Yao presnou strelou k ľavej žŕdke po prihrávke Vlaska.

Domáci vyrovnali v 36. minúte, po ruke Hollého v šestnástke premenil penaltu Pintér a upravil na 1:1. Hostia išli znovu do vedenia v 65. minúte, keď sa presadil Rudzan a chvíľu na to im VAR neuznal tretí gól pre ofsajd. Záverečnú štvrťhodinu dohrávali desiati, Haša videl druhú žltú a musel predčasne pod sprchy. Domáci využili presilovku o deväť minút zásluhou Mondeka a rovnako ako nováčik si pripísali prvý bod do tabuľky.



Fortuna liga - 1. kolo:

FC ViOn Zlaté Moravce - MFK Skalica 2:2 (1:1)

Góly: 36. Pintér (z 11m), 85. Mondek - 26. Yao, 65. Rudzan, ŽK: Duga, Almeida, Horák - Hollý, Haša, Junas, ČK: 76. Haša po druhej ŽK, rozhodovali: Gemzický - Poláček, Ferenc.

ViOn: Lukáč - Almeida, Bednár, Pintér, Balan - Sloboda, Múdry (68. Duga) - Pinte (86. Brenkus), Vestenický (68. Ďubek), Kyziridis (58. Horák) - Niarchos (58. Mondek)

Skalica: Junas - Černek, Rudzan, Blažek, Petr (87. Podhorin) - Hollý, Nagy - Yao (88. Baumgartner), Fábry (78. Šebesta), Vlasko (78. Potoma) - Haša