Tour má za sebou ďalšiu etapu: Žltý dres si udržal Vingegaard, Sagan so stratou 21 sekúnd

Francúzsky cyklista Christophe Laporte z tímu Jumbo-Visma zvíťazil v piatkovej 19. etape 109. ročníka Tour de France. Nastúpil zhruba jeden a pol kilometra pred cieľom a pásku v Cahorse preťal s náskokom jednej sekundy pred šprintérmi.

Na druhom mieste skončil Belgičan Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a tretí finišoval Talian Alberto Dainese zo stajne DSM. Žltý dres si udržal Laporteov tímový kolega Jonas Vingegaard. Slovák Peter Sagan (TotalEnergies) obsadil 34. miesto so stratou 21 sekúnd.

Po troch horských etapách čakala pelotón prvá rovinatá od 5. júla, štartovalo sa v Castelnau-Magnoac a do cieľa čakalo cyklistov 188 kilometrov. Laporte zvládol túto trasu za 3:52:04 hodiny. Po 38 kilometroch prišla šprintérska prémia a pred cieľom dve horské – Côte de la cité médiévale de Lauzerte (4. kat., 2 km, 6,2%) a Côte de Saint-Daunés (4. kat., 1,6 km, 6,3 %).

Hneď na začiatku sa vytvoril únik dňa, do ktorého vyrazili po zhruba šiestich kilometroch traja cyklisti. K Mikkelovi Honoremu (Quick-Step), Quinnovi Simmonsovi (Trek-Segafredo) a Tacovi van der Hoornovi (Intermarché-Wanty-Gobert) sa onedlho pridali aj Matej Mohorič (Bahrajn Victorious) a Nils Politt (Bora). Ešte pred šprintérskou prémiou prerušili preteky protesty, no cyklisti mohli po chvíli ďalej pokračovať. Dvadsať bodov pridal do bodovacej súťaže Simmons. Boj o zelený dres bol však už rozhodnutý, Belgičan Wout van Aert (Jumbo) má na čele nedostihnuteľný náskok a stačí mu prísť do cieľa v Paríži.

V ďalšom priebehu etapy si únik nedokázal vytvoriť výraznejší náskok na pelotón. Ten zhruba 130 kilometrov pred cieľom pohltil Politta, ale zvyšní štyria pretekári zabrali do pedálov. Na prvej horskej prémií sa únik navyše rozdelil na dve časti, keď dopredu vyrazili Simmons a Mohorič. Horskú prémiu získal Slovinec, no bol to Simmons, ktorý sa vybral do ďalšieho samostatného úniku a zhruba 50 kilometrov pred cieľom zostal jediný mimo hlavného balíka.

Ten ho dobehol za druhou horskou prémiou. Po chvíli sa však vytvoril ďalší únik, ktorý tvorili Alexis Gougeard (B&B Hotels-KTM), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) a Fred Wright (Bahrajn Victorious). K trojici sa pokúšal pridať aj Tadej Pogačar, no stiahol ho van Aert, ktorý pracoval pre tímového kolegu Vingegaarda. Devätnásť kilometrov pred cieľom bol na čele pelotónu aj Sagan a práve vtedy odstúpil pre zdravotné problémy Mads Pedersen (Trek-Segafredo). Únik nakoniec zanikol necelé dva kilometre pred cieľom, no chvíľu potom nastúpil Laporte, na ktorého šprintéri v záverečnom dojazde už nestačili.