Šanca pre klasikárov dostať sa do úniku: Ako to vidí Ján Žilovec?

Máme za sebou jednu z najťažších etáp. Tí, ktorí prežili Pyreneje, a lídri pre celkovú kvalifikáciu sa budú snažiť zotaviť po náročných etapách a zraneniach a našetriť čo najviac síl na zajtrajšiu časovku jednotlivcov.

Je to posledná etapa, keď môžu klasikári ísť do úniku. Dve kratšie horské prémie 4. kategórie by nemali byť problém. Môže prísť aj k tomu, že sa vydarí únik veľkej skupiny, ktorý by mali kontrolovať šprintérske tímy. A TotalEnergies nemá takých jazdcov, ktorí by to mohli zrealizovať.

Pokiaľ ide o Petra Sagana, vidíme, že na tejto Tour nie je najrýchlejší. Záver etapy je trochu technický s ľavotočivou zákrutou, kde bude dôležité vybojovať si dobrú pozíciu pred záverečným špurtom. V tomto má Peter skúsenosti a tým aj výhodu.