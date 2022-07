Odlišné nálady v slovenských tímoch: V Trnave spokojnosť, Ružomberok je krok od vypadnutia

Slovenské futbalové kluby FC Spartak Trnava a MFK Ružomberok zaznamenali vo štvrtkových prvých zápasoch 2. kvalifikačného kola Európskej konferenčnej ligy 2022/2023 diametrálne odlišné výsledky.

Trnavčania doma zdolali hráčov waleského tímu Newtown AFC jasne 4:1, kým úradujúci slovenský vicemajster podľahol na svojom ihrisku lotyšskému FC Riga 0:3. Obe fortunaligové mužstvá odohrajú odvety na budúci štvrtok u súperov.

Tréner Spartaka Michal Gašparík je spokojný s výkonom svojich zverencov, ktorí mali v dueli veľkú streleckú prevahu. Po prvom polčase viedli už 3:1 vďaka hetriku 21-ročného Nigérijčana Yusufa Bamideleho, štvrtý gól pridal po zmene strán Alex Iván. "Verím, že sme dnes potešili fanúšikov. Hrali sme ofenzívne, rýchlo, bez dlhej rozohrávky. Chceli sme súpera rozpohybovať. Škoda výsledku, mohol byť krajší, ale štyri góly v Európe sú skvelé. Je v našich silách postúpiť. Dnes sa mi páčili výkon aj striedajúcich aj začínajúcich hráčov,“ uviedol kouč Trnavy podľa oficiálneho klubového webu.

Walesania rýchlo odpovedali na otvárací gól Bamideleho, po šiestich minútach vyrovnal stav na 1:1 Henry Cowans. Kormidelník Newtownu Chris Hughes sa napriek nepriaznivému výsledku pred odvetou nevzdáva: "Sme sklamaní z gólov, ktoré sme inkasovali. Tretí gól bola veľká chyba nášho hráča, štvrtý bol zrejme z ofsajdu. Bude ťažké v odvete čosi vymyslieť, ale vo futbale nikdy nehovor nikdy.“

"Ruža" bola od úvodu aktívna, Tomáš Bobček trafil žrď súperovej bránky. V závere polčasu však v rozmedzí dvoch minút skórovali hosťujúci Marcelo Torres a Mikael Soisalo.

"Musím vyzdvihnúť úsek hry v prvom polčase, keď sme súpera vedeli zatlačiť a za 20 minút sme si vytvorili dve veľké šance. Neboli sme tak efektívni ako súper, ktorý nám ku koncu polčasu dal prvý gól a následne nám dal gól po brejkovej situácii. Mrzí ma naša efektivita, ale hlavne to, že sme sa súperovi nevedeli vyrovnať v osobných súbojoch. Nezískavali sme dostatočne odrazené lopty a niektorí hráči nevyzerali tak svieži ako sme chceli. Chlapcom som cez prestávku povedal, že máme druhý polčas, hrá sa na štyri polčasy, je to Európa," zhodnotil prvý polčas tréner Ružomberka Peter Struhár vo videu na oficiálnom klubovom webe.

Do druhej časti hry však jeho zverenci nevstúpili dobre, v 50. minúte zvýšil náskok Rigy na 3:0 Douglas Aurélio. "Chceli sme dať kontaktný gól, ale to sa nám nepodarilo. Mali sme nejaké náznaky, štandardné situácie, ale súper si skúsene počkal a potrestal nás znova z rýchleho prechodu. Mali sme ešte nejaké šance aspoň na čestný gól, žiaľ, nastrelili sme hráča. Chceli sme trošku oživiť hru, zmenili sme náš systém na troch stredných obrancov. Nejako sme sa dostávali cez strany, kde sme potom dávali lopty do pokutového územia. Žiaľ, vždy sme nenabiehali správne, aby sme mohli hneď zakončiť tie adresované lopty," dodal Struhár k výkonu svojich zverencov.

"Prvých 15-20 minút to nebol z našej strany vyrovnaný výkon, ale pred koncom polčasu sme dali prvý gól a našli sme našu hru. Potom sme dali druhý a tretí gól a už sme vedeli, že vyhráme," zhodnotil duel tréner FC Riga Sandro Perkovič. Ak "Ruža" zvráti stav dvojzápasu, v 3. kvalifikačnom kole EKL si zahrá proti portugalskému Gil Vicente. Spartak v prípade postupu cez Newtown vyzve poľský Raków Čenstochová alebo kazašský FC Astana (Raków v prvom dueli zvíťazil 5:0).