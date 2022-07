Trnava pôjde do odvety s pohodlným náskokom: Bamidele zavŕšil hetrik už v prvom polčase

Futbalisti FC Spartak Trnava zvíťazili vo štvrtkovom úvodnom zápase 2. predkola Európskej konferenčnej ligy nad AFC Newtown 4:1. Pod triumf víťaza Slovenského pohára sa najviac podpísal autor hetriku Bamidele Yusuf, ktorý strelil tri góly už v prvom polčase.

Odveta vo Walese je na programe vo štvrtok 28. júla o 19.00 SELČ. Na víťaza čaká postupujúci z dvojzápasu Raków Čenstochová - FC Astana.

Úvodný zápas 2. predkola EKL:

FC Spartak Trnava - AFC Newtown 4:1 (3:1)

Góly: 17., 41. a 44. Yusuf, 75. Iván - 23. Cowans, ŽK: Štetina - M. Jones, Walker. Rozhodoval: Bilbija (BaH), 5247 divákov.

Aktívnejšie začali prekvapujúco hostia z Walesu, do trnavskej šestnástky leteli tri nepríjemné centre, výraznejšie ohrozenie bránky však neznamenali. „Andeli" pohrozili výrazne prvýkrát v 10. minúte, po Ivánovej akcii vypálil Procházka do miest, kde stál brankár hostí David Jones. Po štvrťhodine sa k strele zvnútra šestnástky dostal Bamidele Yusuf, obrana však jeho zakončenie zblokovala. V 17. minúte sa už nigérijský krídelník v službách Spartaka dočkal, Iván mu posadil center na hlavu a Yusuf z päťky trafil do siete - 1:0. Ďalší gól mohol pridať Iván, v pokutovom území si prebral loptu, no trafil tesne vedľa. V 23. minúte hostia z ničoho nič vyrovnali. Stopér Čurma si prihrávkou pomohol k brankárovi Takáčovi, tomu lopta odskočila pred dobiedzajúceho Cowansa, ktorý sa jej zmocnil a do odkrytej bránky skóroval.

Misky váh mohol na trnavskú stranu nakloniť aktívny Iván, dobre si nabehol na pas Procházku, prehodil si loptu na ľavačku, no do strely nedal potrebný dôraz a Jones si s jeho pokusom poradil. O pár momentov neskôr po rýchlej kontre „andelov" vypálil rovnaký hráč už dôraznejšie, lenže tentoraz nepresne. Trnava sa opäť ujala vedenia v 41. minúte. Štefánik vyzval ku skórovaniu Bamideleho Yusufa a ten strelou po zemi zaskočil brankára súpera - 2:1. Krídelník Spartaka uzavrel v 44. minúte svoj hetrik. Nepresnú rozohrávku brankára D. Jonesa zachytil 35 metrov od bránky Ristovski, pohotovo vysunul do gólovej šance netradične z pravej strany nabiehajúceho Bamideleho Yusufa a ten chladnokrvne pridal tretí gól Trnavy - 3:1.

Cez prestávku tréner Gašparík stiahol z ihriska stredových hráčov Procházku so Štefánikom a nahradil ich dvojicou Bukata a Paur. Domáci sa hneď po návrate z kabín zahryzli do súpera a po Yusufovej „jedovke" musel waleský brankár zasiahnuť. Ďalšiu dobrú šancu mal Koštrna, pred bránkou chcel ešte prihrať, no D. Jones jeho úmysel prečítal a loptu zachytil. V 67. minúte mali Trnavčania dve veľké šance. Bukata dlhým pasom poslal do šprintu Ivána, ten z prvej posunul loptu z pravej strany pred bránku, no nabiehajúcemu Paurovi zlikvidoval zakončenie D. Jones.

Waleský brankár sa vytiahol aj o pár sekúnd neskôr, keď sa do šestnástky prešmykol Boateng, gólovo sa však nepresadil, rovnako ako o pár momentov neskôr zo vzdušného priestoru. V 75. minúte sa dočkal gólovej odmeny za výkon Iván. Po Koštrnovom dlhom pase utiekol obrancovi a D. Jonesovi nedal šancu – 4:1. Trnavské víťazstvo mohlo byť ešte vyššie, Bukata vyslal „jedovku" na D. Jonesa a Čurma nepremenil dorážku. V samom závere mali tutovky na kopačke Boateng a po ňom i Azevedo, ani oni sa však do streleckých štatistík nezapísali.