Juraj Kucka vyzdvihol mentálnu silu Slovana: Prvý polčas sme zvládli, teším sa na odvetu!

Víťazstvo bolo vydreté, ale platné! Stredopoliar Juraj Kucka (35) je v Slovane len krátko, no podľa vlastných slov sa každým zápasom zohráva s novými spoluhráčmi čoraz viac.

Úvodný duel 2. predkola Ligy majstrov s Ferencvárosom Budapešť (2:1) mal pre neho špeciálnu príchuť. Taký famózny obrat, aký predviedli belasí, sa predsa nezrodí každý deň.

Kucka si počas stretnutia, v ktorom boli emócie vybičované na maximum, musel vytrpieť viacero nepríjemných atakov zo strany súpera, no na jeho konci žiaril šťastím. „Bolo to veľmi vydreté víťazstvo. Ako sa v týchto dvojzápasoch vraví, prvý polčas sme zvládli. Budúci týždeň nás čaká ten druhý. Verím, že doma budeme pripravení ešte lepšie,“ uviedol Kucka v rozhovore tesne po skončení zápasu pre klubový web.

„V Budapešti to nebolo ľahké. Ferencváros dominoval, ale my sme ukázali silu svojho mužstva. O to cennejšie, že sme to otočili vonku. Keď sa zomkneme, tak vieme hrať a vieme dávať aj góly. Sme si však vedomí toho, že na určitých veciach musíme popracovať. Morálna sila v mužstve je, len ju musí každý z nás nájsť v sebe individuálne, presne tak ako dnes,“ dodal dlhoročný slovenský reprezentant a vysvetlil aj to, čo primárne stálo za znamenitým obratom.

„Možno nám dovolili hrať viac ako Batumi. Po strate lopty neboli až takí agresívni. Nechávali nám viac miesta. Dalo sa preto viac hrať. Ale aj my sme zahrali lepšie. Boli sme aktívni, a to prinieslo svoj úspech. Tešíme sa teraz na domáci zápas, to bude úplne iná atmosféra,“ uzavrel Kucka.

Kašia: Bol to môj deň

Obrovskú radosť neskrýval ani strelec vyrovnávajúceho gólu, Gruzínec Guram Kašia. „Nestáva sa často, že v zápase skórujem, no dnes to bol môj deň. Je skvelé, že som pomohol tímu k mimoriadne cennému víťazstvu tým, že som vyrovnal. Práca však ešte nie je dokončená. Čaká nás druhá časť, takže nechceme oslavovať predčasne. Občas nám tréner Weiss vyčíta, že nebeháme tak, ako treba. V domácom zápase spravíme určite všetko pre to, aby sa to nestalo. Navyše, mentálne sme neuveriteľne silní, chlapcom môžem skladať len samé komplimenty,“ opísal svoje pocity Kašia.

Odveta je na programe v stredu 27. júla na Tehelnom poli v Bratislave o 20.30 hod.