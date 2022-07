Veľký zvrat v prestupe Milana Škriniara? Fanúšikovia Interu tlačia na vedenie klubu

Ako referuje web football-italia.net, funkcionári „nerazzurri“ zmenili stratégiu v prípade 27-ročného kapitána slovenskej reprezentácie a pod Eiffelovku ho pustia jedine v prípade neodolateľnej finančnej ponuky.

V uplynulých dňoch sa už zdalo, že Škriniar je na najlepšej ceste presunúť sa z milánskeho San Sira do parížskeho Parku princov. Francúzsky gigant však dosiaľ nenašiel spoločnú reč s predstaviteľmi Interu a tí najnovšie zmenili pohľad na situáciu.

Inter sa v aktuálnom prestupovom období usiloval o získanie brazílskeho obrancu Gleisona Bremera, ktorý mohol zaplátať dieru po odchode Škriniara do PSG. Bremer však napokon uprednostnil konkurenčný Juventus Turín.

Podľa známeho talianskeho novinára Gianlucu Di Marzia už Inter počas tohtoročného leta nechce Škriniara predať, pokiaľ nepríde mimoriadne presvedčivá ponuka. Ak by sa tak nestalo, slovenský zadák by ďalej pokračoval v drese milánskeho Interu.

Inter's Curva Nord sending a clear message to the club:



Milan Skriniar is not for sale ⚫🔵 pic.twitter.com/Gte8ZdwXPa