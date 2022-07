Boxerský šampión Mike Tyson zaskočil všetkých: Čoskoro zomriem!

Hoci železný Mike Tyson kedysi vyzeral v ringu nezničiteľne, ako 56-ročný je presvedčený, že na Zemi mu nezostáva veľa času.

Počas rozhovoru so svojím terapeutom Seanom McFarlandom v podcaste Hotboxin’ With Mike Tyson odhalil niekoľko myšlienok o svojej vlastnej smrteľnosti.

"Všetci jedného dňa samozrejme zomrieme," povedal Tyson McFarlandovi a jeho kolegovi, DJ Whoo Kidovi. "Keď sa pozriem do zrkadla, vidím tie malé bodky na mojej tvári, poviem si: 'Wow. To je znamenie môjho konca.“

Tyson sa v debate rozhovoril aj o materiálnych statkoch. „Ani teraz pre mňa peniaze veľa neznamenajú...,“ povedal bývalý boxer a pokračoval. "Ľuďom vždy hovorím – myslia si, že peniaze ich urobia šťastnými, lebo nikdy predtým nemali veľa peňazí. Keď máte veľa peňazí, nemôžete očakávať, že vás nikto nebude milovať. Ako ťa budem milovať? Ako ti mám vyznať lásku, keď máš 500 miliárd dolárov? Ide len o falošný pocit bezpečia. Verte, že sa nič nemôže stať. Neveríte, že by sa banky mohli zrútiť. Veríte, že ste neporaziteľní, keď máte veľa peňazí, čo nie je pravda. Preto vždy hovorím, že peniaze sú falošný pocit bezpečia."

V ostatnom čase sa niekdajší majster sveta viackrát dotkol témy života a smrti. Počas konferencie o psychedelikách v Miami minulú jeseň prezradil, že počas svojho života použil 53-krát jed ropuchy zo Sonorskej púšte na psychedelické účely a že počas svojho prvého kontaktu s drogou „zomrel“

„Zomrel som počas svojej prvej cesty,“ povedal Tyson pre New York Post. „Urobil som to, ako keby som bral ťažké drogy ako kokaín, tak prečo nie? Je to iná dimenzia. Predtým, ako som okúsil jed ropuchy, bola zo mňa troska. Najťažším súperom, ktorému som kedy čelil, som bol ja sám. Mal som nízke sebavedomie. Ľudia s veľkým egom majú často nízke sebavedomie. Používame svoje ego, aby sme to dotovali. Ropucha zbavuje ega.“

Tyson, ktorý chová ropuchy na ranči v južnej Kalifornii, povedal, že po tejto skúsenosti je „iným človekom“ a že to zlepšilo jeho život a posunulo jeho pohľad na svet.