Fury chce bojovať proti Joshuovi! Ale tie podmienky, čo zošalel?

Zápas, aký svet ešte nevidel! Majster sveta v ťažkej váhe Tyson Fury (33) uviedol, že by sa mohol vrátiť z boxerského dôchodku kvôli britskému súboju proti Anthonymu Joshuovi. Súboj by ale musel byť zadarmo tak pre divákov na mieste, ako aj pre tých televíznych.

Fury v apríli obhájil opasok majstra sveta organizácie WBC po tom, čo knokautoval krajana Dilliana Whytea, a ešte v ringu ohlásil koniec kariéry. V júni oznámil, že by bol ochotný znovu boxovať za odmenu 500 miliónov libier a teraz si stanovil ďalšie podmienky.

"Ten zápas by musel byť zadarmo. Zadarmo v televízii a zadarmo by boli všetky lístky. Na tomto historickom britskom súboji by nikto nezarobil, ak by k nemu došlo. To sú moje podmienky. Berte, alebo nechajte byť," napísal na Instagrame boxer s prezývkou" Gipsy King ", ktorý z 33 zápasov v profesionálnom ringu 32 vyhral a raz remizoval.

K zjednocujúcemu britskému súboju medzi Joshuou a Furym sa schyľovalo už vlani, organizácia WBC ale Furymu nariadila, že sa musí tretíkrát stretnúť s Američanom Deontayom Wilderom. Joshua medzičasom prišiel o opasky WBA, WBO, IBF a IBO po septembrovej prehre s Ukrajincom Oleksandrem Usykom. Ich odveta je naplánovaná na 20. augusta do saudskoarabskej Džiddy.