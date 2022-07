Tréner DAC-u Adrián Guľa: Vyzdvihol obetavosť svojich hráčov

Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda si v stredu pripravili výbornú pozíciu pred odvetným zápasom 2. predkola Európskej konferenčnej ligy. Na pôde Víkinguru Göta triumfovali 2:0 a zvýšili tak šance na postup cez súpera z Faerských ostrovov.

Skóre otvoril v 8. minúte efektnými nožničkami Nikola Krstovič, pre ktorého to bol piaty gól v uplynulých štyroch zápasov. "Dnešnou úžasnou koncovkou potvrdil, že je strelec. Má sebavedomie a kvalitu, dúfam, že bude takto pokračovať," uviedol tréner Adrián Guľa na tlačovej konferencii po stredajšom stretnutí. DAC, ktorý pod jeho vedením zatiaľ neprehral, podržal v 31. minúte obranca Dominik Kružliak, keď sklzom zablokoval strelu Jákupa Johansena.

"Výborný obranný zákrok, mali sme situácie, ktoré sme vyriešili obetavosťou, tá je kľúčom k čistému kontu a víťazstvu," pochválil kormidelník svojho zverenca. Obrancovia hostí mali čo robiť pri štandardných situáciách a súbojoch vo vzduchu. Práve pri hlavičke Sölviho Vatnhamara sa prvýkrát zaskvel dunajskostredský brankár Dániel Veszelinov.

"Videli sme, že súper má dobré štandardky. Môžeme sa však zlepšiť, proti Cliftonvillu sme to zvládli, no dnes sa k nám dostávali jednoduchšie. Musíme reagovať systémovo a dobrým postavením," povedal kouč. Víťazstvo jeho tímu poistil druhým gólom Andrejs Ciganiks – v závere premenil pas Iona Nicolaescua, ktorý ušiel dvom obrancom Víkinguru. "Som rád, že je späť. Trochu sme narušili rozostavenie a oplatilo sa nám to," dodal na adresu moldavského reprezentanta Guľa.

Odvetné stretnutie je na programe vo štvrtok 28. júla v MOL Aréne. Ak DAC udrží v domácom prostredí vedenie, v ďalšej fáze sa stretne s víťazom duelu medzi gruzínskym Saburtalom Tbilisi a rumunským FCSB, ktorý pôsobil do roku 2017 pod názvom FC Steaua Bukurešť.