Slovan vypálil Ferencvárosu rybník: Fantastický obrat v závere!

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili v stredajšom úvodnom zápase 2. predkola Ligy majstrov na ihrisku Ferencvárosu Budapešť 2:1. Domáci viedli od 70. minúty po góle Kristoffera Zachariassena, o obrat slovenského šampióna sa postarali v záverečnej desaťminútovke presnými zásahmi Guram Kašia a Tigran Barseghjan.

Odveta na Tehelnom poli sa uskutoční v stredu 27. júla o 20.30 h. Postupujúceho čaká v 3. predkole LM víťaz z dvojice Karabach Agdam - FC Zürich (prvý zápas 3:2), zdolaný tím pokračuje v rovnakej fáze Európskej ligy.



úvodný zápas 2. predkola LM:

Ferencváros Budapešť - ŠK Slovan Bratislava 1:2 (0:0)

Góly: 70. Zachariassen - 81. Kašia, 86. Barseghjan. ŽK: Nguen - Šaponjič. Rozhodovali: Burgos - Palomar, Nunez (Šp.), 20.459 divákov.

Ferencváros: Dibusz - Wingo, Mmaee, Kovačevič, Čivič - Laidouni (72. Mercier), Esiti - Zachariassen - Nguen (80. Auzqui), Boli (72. Bassey), Traore (57. Lončar)

Slovan: Chovan - Medveděv, Kašia, Abena, De Marco - Barseghjan (90.+3 Agbo), Kucka (90.+3 Holman), Kankava, Pauschek (73. Čavrič) - Weiss ml. (73. Čakvetadze) - Šaponjič (69. Ramirez)

Slovan pricestoval do maďarskej metropoly bez zraneného Zmrhala, no s výnimkou českého krídelníka mohol tréner Weiss st. postaviť najsilnejšiu možnú zostavu. V horúcom počasí pred vypredanou Groupama Arenou sa ako prví dostali pred bránku súpera nabudení domáci. Po centri Laidouniho nesadla Bolimu v šestnástke lopta a v ťažkej pozícii neohrozil Chovana. Slovan dal o sebe vedieť v 6. minúte a hneď dvakrát. Weiss ml. si po faule na seba postavil loptu a jeho pokus z priameho kopu spoza šestnástky vyškriabal Dibusz na čiare, z následnej dorážky Medveděv netrafil odkrytú bránku. V rušnom úvode stretnutia odpovedal Ferencváros šancou Zachariassena, ktorý zblízka prudkou hlavičkou opečiatkoval brvno. V 21. minúte vytiahol Chovan bravúrny zákrok a končekmi prstov vytlačil na roh technický pokus Nguena. O chvíľu domáci reklamovali ruku jedného z hráčov Slovana vo vlastnej šestnástke, rozhodca nechal pokračovať v hre. Inak však hral slovenský šampión s favoritom stretnutia minimálne vyrovnanú partiu, pôsobil kompaktne v defenzíve a neustále sa snažil hroziť. Po polhodine domáci fanúšikovia zahádzali Barseghjana pri exekúcii rohového kopu plastovými fľašami, z čoho vznikla krátka šarvátka medzi hráčmi oboch mužstiev. Po občerstvovacej prestávke sa dostal do dobrej palebnej pozície Traore, ale Chovan si udržal čistý štít.

V 50. minúte podnikli hostia rýchly brejk, Barseghjan prihral Weissovi ml. a jeho pokus zblokoval jeden z domácich hráčov na roh. Domáci tréner sa snažil oživiť ofenzívu svojho tímu striedaním Lončara za Traoreho. Slovan sa po prestávke viac stiahol, vyhovovalo mu aj pomalšie tempo hry. Domáci pôsobili v útočnej snahe bezradne a tak to po hodine hry vyskúšal strelou z diaľky Mmaee, pričom tesne minul pravú žrď Chovanovej bránky. Slovan však v 70. minúte úplne prepadol na pravej strane obrany, nechal Nguena odcentrovať do stredu pokutového územia na Zachariassena, ktorý zblízka bez problémov otvoril skóre - 1:0. Slovan sa však nepoložil a dokázal nielen vyrovnať, ale dokonca otočiť skóre. Najskôr Barseghjanov center sklepol De Marco do klbka hráčov na malom vápne, kde bol Kašia a hlavičkou nedal Dibuszovi šancu na úspešný zákrok - 1:1. Barseghjan sa za svoju celozápasovú aktivitu dočkal odmeny v 86. minúte, keď z hranice pokutového územia zakrútil loptu presne k pravej žrdi - 1:2. Slovan v závere odolal tlaku "Fradi", hoci mu v jednom prípade pomohla aj ľavá žrď po strele Čiviča. Pred odvetou si tak "belasí" vytvorili viac ako nádejnú pozíciu na postup do 3. predkola.