Schumacherov manažér obviňuje rodinu: Od nehody som od nich nepočul nič, iba klamstvá!

Legendárny manažér bývalého šampióna motoristickej formuly 1 Michaela Schumachera sa domnieva, že rodina 53-ročného Nemca by mala povedať pravdu o jeho stave.

Willy Weber tvrdí, že sa mnohokrát snažil zistiť, ako sa má jeho niekdajší klient, no bez úspechu. "Schumi" od onoho decembrového rána na sklonku roku 2013 najprv s ťažkým poranením hlavy v umelom spánku bojoval o život a neskôr po jeho prebudení po 169 dňoch jeho najbližší uvalili prísne informačné embargo na to, čo sa deje za plotom rezidencie Schumacherovcov pri Ženevskom jazere. Weber vraví, že odvtedy Schumachera nevidel.

"Bola to pre mňa obrovská bolesť. Stokrát som sa pokúšal kontaktovať Corinnu (Schumacherovu manželku, pozn.) a neodpovedala. Zavolal som Jeanovi Todtovi, či by som mohol ísť do nemocnice, a povedal mi, aby som počkal, že je príliš skoro. Volal som na druhý deň a nikto sa neozval. Takéto správanie som nečakal a stále ma to hnevá,“ povedal Weber v rozhovore pre taliansky denník La Gazzetta dello Sport, ktorého pasáže prevzal španielsky web marca.com.

Podľa Webera uplynulo už takmer desaťročie a neprišlo žiadne oficiálne vyhlásenie o Schumacherovom stave, iba útržky informácií alebo vyjadrenia blízkych priateľov. "Situáciu som spočiatku chápal, pretože som pre Michaela vždy robil všetko, čo som mohol, aby som ochránil jeho súkromný život. Ale odvtedy sme od nich nepočuli nič iné ako klamstvá. Bol pre mňa ako syn. Aj dnes ma bolí o tom hovoriť,“ dodal Weber.

Rodina Schumacherovcov po Michaelovej nehode mlčala až do septembra 2021, keď Netflix zverejnil dokument, ktorý mapuje jeho pretekárske úspechy i udalosti po nešťastnej lyžovačke. K jeho zdravotnému stavu sa vlani vyjadril neurológ Erich Riederer. "Myslím si, že je vo vegetatívnom stave, čo znamená, že je bdelý, ale nereaguje. Dýcha, srdce mu bije, asi sa vie posadiť a s pomocou urobí malé krôčiky, no viac nie. Myslím si, že to je pre neho maximum. Je nejaká šanca vidieť ho takého, aký bol pred jeho nehodou? Naozaj si to nemyslím,“ skonštatoval Riederer.