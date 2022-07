Bývalý útočník Montrealu Zedník: Pre Slafkovského a Mešára mám veľkú radu!

Užíva si hokejový dôchodok a venuje sa rodinke. Reč je o bývalom útočníkovi Richardovi Zedníkovi (46), ktorý strávil v NHL 13 sezón a päť rokov obliekal aj dres slávneho tímu Montreal Canadiens. Práve kanadský klub nedávno angažoval dvojicu slovenských mladíkov Juraja Slafkovského (18) i Filipa Mešára (18). Denníku Nový Čas prezradil, načo sa majú chalani pripraviť a čoho sa vyvarovať!

Vy ste v rokoch 2001 až 2006 obliekali dres Montrealu, takže veľmi dobre poznáte mesto i fanúšikov. Čo by ste odkázali mladíkom Slafkovskému a Mešárovi, na čo sa majú pripraviť ?

- Obaja nedávno strávili v Montreale dvojtýždňový pobyt, takže si myslím, že už zhruba vedia, čo môžu od tohto klubu a fanúšikov očakávať. Je to jednoznačne hokejové mesto, ľudia idú najskôr na hokej a až potom do kostola (smiech). Dokážu o hokeji debatovať od rána až do noci.

Dá sa povedať, že ak budú hrať dobre, tak ich budú vynášať do nebies, v opačnom prípade ich zatratia?

- Ak budú makať na sto percent a ukážu srdce pre klub, tak to fanúšikovia rozhodne ocenia. Samozrejme, ak nebudú podávať patričné výkony alebo niečo vypustia, tak to pocítia.

Budú mať problém chodiť len tak voľne po uliciach mesta?

- To si zase nemyslím. Teraz je v Montreale z toho veľké haló, pretože aj draft bol v tomto meste. Ale počas ročníka to opadne, samozrejme, že ich ľudia budú spoznávať a budú sa chcieť s nimi fotiť. Nebude to však extrém.

Kto sú najväčší rivali Montrealu v NHL?

- Boston a Toronto. Keď sa Montrealu počas ročníka nedarí a dokáže zdolať týchto súperov, tak vtedy fanúšikovia na všetko zlé zabudnú.

Bude najmä Slafkovský ako draftová jednotka pod veľkým drobnohľadom?

- Tak všetci budú na neho extra zvedaví. S ním sa to povezie už celú kariéru, pretože je jednotka draftu a bude viac sledovaný.

Ako tento tlak zvládnuť?

- Mám pre oboch chalanov a hlavne Slafkovského veľkú radu. Netreba čítať noviny či internet, a hlavne diskusie. A nech si radšej zaobstará americkú káblovku (smiech). Bude tak mať čistú hlavu a môže sa plne sústrediť na hokej.

Bude kanadské mesto chalanom vyhovovať?

- Jednoznačne. O Montreale sa hovorí, že sa najviac približuje k mestám z Európy. Veľa ľudí hovorí po francúzsky, takže aj veľa reštaurácií má európsky štýl i menu. V uliciach nájdete veľa talianskych aj gréckych podnikov. Naozaj je to krásne miesto na život mimo hokeja.

Vy ste takmer dva roky mimo hokeja, naposledy ste pôsobili ako asistent trénera v Banskej Bystrici. Čomu sa teraz venujete?

- Som na hokejovom dôchodku a svoj čas venujem rodine. Starší syn Thomas hrá hokej, mladšia dcérka Karolínka zase tenis, takže behám okolo nich. A vo voľnom čase tiež vezmem raketu do ruky a rekreačne si zapinkám. Treba sa totiž udržiavať v kondícii.

Takže neplánujete sa v blízkej dobe angažovať v hokeji?

- Teraz určite nie.

Richard Zedník

narodený: 6. január 1976 v B. Bystrici

post: útočník

kluby: B. Bystrica, Washington, Montreal, Zvolen, NY Islanders, Florida, Jaroslavľ, AIK Štokholm

top úspechy: bronz na MS 2003, 4-krát štart na MS, 2-krát štart na ZOH

zápasy a body v NHL: 745/378