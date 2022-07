Dobré správy pre Feneša: Dvojicu hráčov z NHL má už v prípravnom kempe

Slovenskí hokejoví útočníci Adam Sýkora a Servác Petrovský sa v stredu pripojili k reprezentačnému tímu do 20 rokov, ktorý sa v Poprade pripravuje na MS tejto vekovej kategórie (9. až 20. augusta).

Účasť oboch hráčov na preloženom šampionáte je podľa portálu hockeyslovakia.sk veľmi pravdepodobná, keďže Petrovský už dostal súhlas klubu Minnesota Wild, ktorý ho nedávno draftoval, a Sýkora čaká už len na formálne potvrdenie štartu od New Yorku Rangers.

Obaja boli súčasťou tímu trénera Ivana Feneša aj na MS20 v pôvodnom termíne na prelome rokov 2021 a 2022, no vtedy sa šampionát skončil predčasne pre priveľa pozitívnych testov na koronavírus. Sýkora a Petrovský patria do skupiny šiestich slovenských hráčov, ktorých v uplynulom drafte získali kluby NHL. "Nie je všetko doriešené na sto percent, ale sme radi, že chlapci už sú s nami v kempe," povedal Feneš pre hockeyslovakia.sk.

Sedemnásťročný Sýkora má za sebou mimoriadne vydarenú sezónu 2021/2022, ktorú odohral v extraligovej Nitre, následne sa prebojoval na MS do Fínska a zavŕšil ju úspešným draftom. Rangers ho získali ako svoju prvú voľbu z celkového 63. miesta. "V kempe som sa vedenia klubu spýtal, či by som mohol štartovať na MS20. Boli veľmi radi. Sami dodali, že bude fajn konfrontovať sa s hráčmi, ktorí už pôsobia v zámorí. Nie je všetko stopercentne dohodnuté, ale je to na dobrej ceste," povedal Sýkora.

Zdolali osemnástku

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov zvíťazili v stredajšom prípravnom zápase nad tímom SR "18" 6:2.

Slovensko "20" - Slovensko "18" 6:2 (2:0, 3:2, 1:0)

Góly: 2. Stümpel (Kolenič), 19. Stripai, 29. Kolenič, 37. Kolenič (Stümpel), 40. Kolenič (Lašák), 48. Lašák (Laurenčík) - 34. Kurila (Pekarčík), 39. Císar (Rohaľ, J. Chromiak). Vylúčení: 1:4 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0.