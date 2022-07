Kde sa dvaja bijú, tretí víťazí: Ako vidí etapu Stanislav Holec?

Predpokladám, že nás čaká kľúčová etapa. Začína sa lámať Tour a veľa príležitostí už na to nie je.

Možno to mám trochu ,uletené‘, ale kde sa dvaja bijú, tretí zvíťazí. Myslím si, že tím INEOS Grenadiers ešte nepovedal posledné slovo a že jeho líder Geraint Thomas, ktorý má stratu 2:43 min., udrie aj so svojimi domestikmi.

Navyše, vie dobre zajazdiť aj časovku jednotlivcov. Nevýhodou prvých dvoch v celkovom poradí, Vindegaarda a Pogačara, môže byť, že z rôznych dôvodov prišli o svojich kľúčových domestikov. Pokiaľ ide o Petra Sagana, poznám viacero ľudí, ktorí dostali covid a vyliečili sa s ťažkými následkami, aj Peter sa s tým borí. Ale bojuje. Ak by Boh dal, mohol by ešte v poslednej etape skončiť do 3. miesta.

Štart: 13.25 hod.

Cieľ: cca 17.00 hod.

Profil: horská etapa

Šanca Sagana: nereálna