Mama chce, aby sa vrátila k Piquému: Jasná reakcia Shakiry!

Matka si poštvala proti sebe vlastnú dcéru!? Kolumbijská speváčka Shakira (45) sprostredkovane reaguje na slová vlastnej matky Nidie, ktorá sa vyjadrila k jej rozchodu so slávnym futbalistom Gerardom Piquém (35).

Udržať rodinu pohromade hlavne kvôli deťom! To radí slávnej kolumbijskej speváčke Shakire jej matka Nidia, ktorá s veľkou nevôľou sleduje rozpad jej vzťahu s futbalistom FC Barcelona. „Samozrejme by som si veľmi priala, aby opäť tvorili pár,“ slová matky cituje web marca.com, hoci je známe, že Piqué bol svojej partnerke neverný.

Teraz sa pár dohaduje, kde budú doma ich deti, Milan (9) a Saša (7). Piqué ich chce mať v Barcelone, Shakira by sa s nimi najradšej presťahovala do amerického Miami. „O tom nič neviem, s dcérou som to nepreberala,“ uzavrela tému Nidia.

Španieli píšu o tom, že Shakira nie je veľmi nadšená z toho, že sa jej matka vyjadruje k rozpadnutému vzťahu. Kolumbijčanka vraj požiadala svoju matku, aby mlčala a neposkytovala žiadne vyjadrenia nad rámec jasného stanoviska, ktorý pár zverejnil.