Dojatý komentátor sa stal hitom: To je môj syn a on je majster sveta!

Jeho syn Jake Wightman (28) sa prekvapujúco stal majstrom sveta, keď vo finále zdolal najväčších favoritov na zlato, obhajcu titulu Timothyho Cheruiyota i olympijského víťaza z Tokia Jakoba Ingebrigtsena. Wightmana okrem otca, ktorý pôsobí na MS ako komentátor, povzbudzovala v hľadisku aj mama.

"Čestné kolečko bolo nádherné. Počul som otca komentovať a videl v hľadisku mama. Čo viac si môžem želať? Oplatilo sa, že som obetoval večere s priateľmi, keď som mal dvadsať a miesto toho trénoval, Až skončím s atletikou a budem tučný, budem môcť byť hrdý na to, čo som dokázal," povedal čerstvý šampión v cieli.

Jake Wightman has become the World 1500m champion. Geoff calling his son becoming a World Champion is priceless. Helene, part of our team, filmed Dad. I sat with Mum Susan..then could not wait to give my mate a hug. Beyond proud. ❤️@JakeSWightman @WightmanGeoff @SusanWightman6 pic.twitter.com/8I8IT6ntwb