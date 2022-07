Krutá rana pre najlepšiu plavkyňu Česka: Prišla o druhý vrchol sezóny

Krauliarka Barbora Seemanová (22) nebude na augustových majstrovstvách Európy obhajovať titul na 200 metrov.

Najlepšia česká plavkyňa nemôže na šampionáte v Ríme pretekať kvôli borelióze. Príde tak aj o druhý vrchol sezóny po tom, čo v júni neštartovala na majstrovstvách sveta.

Účasť na MS vzdala kvôli tomu, že sa po obnovených ťažkostiach s chrbtom nestihla kvalitne pripraviť. Chcela získať čas na tréning, aby bola vo forme na majstrovstvách Európy, ale aj tie bude musieť oželieť. "Bohužiaľ, pred týždňom mi bola diagnostikovaná borelióza. Asi pred mesiacom som mala kliešťa a s nejakým oneskorením sa mi objavili príznaky, takže som to hneď začala riešiť," uviedla v tlačovej správe šiesta žena vlaňajších olympijských hier.

Dostala na tri týždne antibiotiká a lekári jej naordinovali pokojový režim. "Borelióza by sa nemala podceňovať, takže si na odporúčanie lekárov musím dať naozaj voľný režim," uviedla dvadsaťdvaročná Seemanová.

Neúčasť na ME, ktoré sa začnú 11. augusta, nesie ťažko. "Neviem čo k tomu povedať, pretože ma to strašne mrzí. Bol to môj plánovaný vrchol sezóny, na ktorý som sa veľmi tešila. Aj vzhľadom na moje zdravotné problémy zo začiatku roka. Avšak človek mieni, život mení. Žiaľ, na majstrovstvách Európy štartovať nebudem, takže mojím cieľom je dať sa čo najskôr dokopy a začať sa pripravovať na ďalšiu sezónu," dodala.

Problémy Seemanovú sprevádzajú od decembrových majstrovstiev sveta v krátkom bazéne, z ktorého musela predčasne odísť, pretože jej ťažkosti s chrbtom nedovolili poriadne dýchať. Po olympiáde z veľkých podujatí kompletne absolvovala len novembrové majstrovstvá Európy v krátkom bazéne, kde napriek nachladnutiu získala striebro na 200 metrov voľným spôsobom.