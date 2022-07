Slovenská reprezentantka v atletike Daniela Ledecká ukončila svoje pôsobenie na MS v Eugene v rozbehu.

Svoj III. rozbeh na 400 m prek. nedobehla. "Vôbec neviem, čo sa stalo. Mala som to dobre rozbehnuté, no na šiestej prekážke sa mi podlomila noha. Rozhodilo ma to, vbehla som do vedľajšej dráhy a potom som zastavila, lebo by ma aj tak diskvalifikovali. Veľmi ma to mrzí," ľutovala pre Českú televíziu Ledecká.

"Chcela som podať, čo najlepší výkon, no nepodarilo sa mi to. Musím si vziať z tohto ponaučenie. Bežať si svoje a nebrať ohľad na ďalšie pretekárky" dodala sklamaná Ledecká.