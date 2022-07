Peter Sagan strávil posledný deň voľna pri mori: Prečo mu je v novom tíme lepšie?

Potrénoval, oddychoval a podebatoval s novinármi. Tak strávil Peter Sagan (32) posledný voľný deň na 109. ročníku Tour de France, ktorý čaká tretí rozhodujúci týždeň.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Rodák zo Žiliny prezradil, prečo nie je spokojný, čo plánuje v ďalšom priebehu, ale aj to, prečo sa v novom tíme TotalEnergies cíti lepšie. „Určite necítim v TotalEnergies taký tlak, aký predtým býval v Bore. Tu sa cítim oveľa lepšie, viac rodinne. Je to tím založený na vzťahoch, nie na biznise. Vládnu tu porozumenie a pochopenie. Výsledky nie sú vždy všetko,“ spustil Tourminátor, ktorý s novým tímom strávil voľný deň v prímorskom mestečku Narbonne, kúsok od Stredozemného mora.

„Ideme ďalej. Už nám ostáva len posledný týždeň, štyri etapy, časovka a Paríž, takže to celkom utečie. A čo sa týka mojich výsledkov, no... Mohli by byť i lepšie. Čo už, ťažkať si nebudem. Síce bude poriadne teplo, ale už by to malo ísť z kopca,“ pokračoval trojnásobný svetový šampión, ktorý si uvedomuje, že plány spred štartu Tour: zelený dres a víťazstvo v jednej etape nenapĺňa...

V kariére vyhral na Tour dvanásť etáp a rekordných sedemkrát získal zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže. Jeho bilancia po prvý raz v nových farbách na „Starej dáme“ je skromnejšia: dve štvrté miesta, jedno piate a jedno šieste miesto, čo znamená 130. miesto v celkovej kvalifikácii a ôsme miesto v bodovacej súťaži za 104 bodov, 274 bodov za vedúcim Woutom van Aertom.

Mínus päť

Spolu päť jazdcov nenastúpilo na štart 16. etapy. Covid vyradil z hry dvojicu z tímu AG2R Citroën Mikaël Cherel a Aurélien Paret-Peintre. Ďalších vyradili zranenia a choroby. Dán Fuglsang má zlomené rebro a duo Nemcov Walscheid a Kämna je prechladnuté. Spolu tak bojuje v pelotóne ešte 147 pretekárov, ale len šesť kompletných tímov.