Juraj Slafkovský nemá isté miesto v NHL, Montreal rozhodne o jeho účasti na MS juniorov

Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský (18) má za sebou rušné týždne v zámorí. Po tom, ako ho klub Montreal Canadiens draftoval do NHL z celkového prvého miesta, absolvoval v kanadskom meste rozvojový kemp nováčikov.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Osemnásťročný krídelník momentálne trénuje doma v Košiciach a v polovici augusta sa vráti do Montrealu, kde ho čaká tréningový kemp. Jeho cieľom je začať novú sezónu v profilige, no chcel by tiež pomôcť Slovensku na blížiacich sa MS juniorov. "Sú to veľmi príjemné zážitky. Draft dopadol najlepšie, ako mohol skončiť, a spomína sa na to teda príjemne. Som rád, že som práve v Montreale. Je to hokejové mesto, na štart kariéry celkom príjemné. Teraz som už však späť v práci a idem sa pripraviť na náročnú sezónu," uviedol Slafkovský pre oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja.

Najužitočnejší hráč hokejového turnaja na ZOH v Pekingu už podpísal s "Habs" trojročný nováčikovský kontrakt, ktorý obsahuje niekoľko podpisových bonusov. Dokopy môže Slafkovský v nasledujúcich troch sezónach zarobiť v prepočte až 13 miliónov eur. "Niektoré bonusy sú nastavené tak, že sú v podstate nedosiahnuteľné. Sústredím sa teda hlavne na to, aby som sa dostal do prvého tímu. To je priorita," povedala historicky prvá slovenská draftová jednotka.

Bronzový medailista zo ZOH 2022 si nemyslí, že má ako najvyššie draftovaný hráč isté miesto v NHL: "Prvý mesiac tam budeme mať letnú prípravu a kemp s hráčmi z NHL by mal odštartovať 14. septembra. Pôjdem tam zabojovať o miesto v tíme, rovnako ako každý ďalší účastník kempu. Vopred vám totiž nič negarantujú. Tak ako mi vopred nepovedali, že si ma vyberú v drafte."

Slafkovský sa priznal, že by chcel reprezentovať Slovensko na preloženom juniorskom svetovom šampionáte, ktorý sa v auguste uskutoční v kanadskom Edmontone, "Vyjadriť sa musí Montreal. Teraz to už nie je iba moje rozhodnutie," vysvetlil úradujúci vicemajster fínskej Liigy s tímom TPS Turku.