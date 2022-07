Slovan chce predísť udalostiam z roku 1992: Takto to vyzeralo na Tehelnom poli

Futbalový klub ŠK Slovan Bratislava chce v prestížnom meraní síl s Ferencvárosom Budapešť zabrániť zopakovaniu udalostí z roku 1992. Vstupenky na odvetu 2. predkola Ligy majstrov (streda 27. júla, 20.30 h) poskytol v uzamknutom predaji, aby sa v domácich sektoroch nepremiešali fanúšikovia oboch táborov a aby tak zaistil maximálnu bezpečnosť.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Rivali sa pred tridsiatimi rokmi stretli v 1. kole súťaže, ktorá sa v sezóne 1992/1993 premiérovo hrala pod značkou LM. Slovan zvíťazil na "starom" Tehelnom poli jednoznačne 4:1 aj vďaka dvom gólom Petra Dubovského. V budapeštianskej odvete remizoval 0:0 a postúpil do nasledujúcej fázy, kde nestačil na neskoršieho finalistu AC Miláno.

"Keď hral naposledy Slovan s Ferencvárosom, mal som len necelé tri roky. Dobre však viem, čo tento zápas znamená pre všetkých fanúšikov. My na ihrisku urobíme maximum, aby sme uspeli. Veľa by pre nás znamenalo, ak by Tehelné pole bolo doslova belasé a vypredané. Ak nie teraz, tak už potom asi nikdy," povedal súčasný kapitán tímu Vladimír Weiss ml. na oficiálnej stránke "belasých".

V tomto ročníku sa úvodný zápas koná v Maďarsku (streda 20. júla, 20.00 h), na štadióne Ferencvárosu sa očakáva vypredané a veľký záujem o lístky registruje už od postupu cez gruzínske Dinamo Batumi aj Slovan. S tým sú však spojené bezpečnostné riziká, úradujúci slovenský šampión preto na webe skslovan.com informoval, že v tomto špecifickom prípade neposkytol vstupenky do voľného predaja. Obavy znásobujú aj spomienky na nešportovú stránku predchádzajúcej konfrontácie v Bratislave, ktorú poznačili výtržnosti hosťujúcich priaznivcov a razantná odpoveď slovenskej polície.

"Rázny zásah spočíval i v tom, že do sektora C prišlo protiteroristické komando v kuklách a s obuškami bilo maďarských fanúšikov. Bol použitý aj slzný plyn. Polícia doslova vyhnala časť fanúšikov Ferencvárosu von zo sektora. A tých boli stovky. Tribúny tomuto zásahu tlieskali," uvádza sa v publikácii Sto rokov klubu ŠK Slovan Bratislava, ktorá detailne opisuje situáciu: "Násilné strety medzi fanúšikmi prebiehali už deň pred stretnutím a v deň zápasu vyvrcholili. Do Bratislavy prišlo povzbudiť Ferencváros približne 10-tisíc fanúšikov, z ktorých väčšina pochádzala z južného Slovenska. Polícia síce zhabala pred zápasom niektorým fanúšikom Ferencvárosu nože, boxery, spreje, železné tyče alebo nunčaky, ale viaceré podobné veci sa podarilo ďalším z nich preniesť na štadión. Za takejto organizácie sa v stredu 16. septembra 1992 o 17:00 hodine začal jeden z najrizikovejších zápasov v našej futbalovej histórii. Niektorí zelenobieli priaznivci v hľadisku nevedeli stráviť vývoj zápasu, ktorý sa vyvíjal v neprospech ich mužstva. Na hracej ploche a štadiónom začali lietať plechovky, poháre, kusy betónu a rôzne železo. Množstvo lietajúcich predmetov rástlo priamo úmerne s gólmi v bráne maďarského brankára Balogha. Kus betónu rozbil hlavu napríklad aj fotoreportérovi denníka Šport Dušanovi Koutnému. Dobre organizovaní chuligáni zase napádali políciu a vyvolávali bitky so slovenskými fanúšikmi."

Kniha pripomína, že práve zásah slovenskej polície a obzvlášť špeciálneho komanda ešte viac vyostril vtedajšie už tak napäté slovensko-maďarské vzťahy. Vycestovať na odvetu do Budapešti sa za daných okolností pokladalo za mimoriadne nebezpečné, hoci už pred prvým stretnutím mali priaznivci "belasých" zakúpené lístky. "A predsa sa jeden odvážny slovanistický fanúšik našiel. Bol ním pätnásťročný čašnícky učeň Daniel Antošík, ktorý pricestoval vlakom a do sektora hostí ho odprevadila policajná eskorta. Daniel sa na tribúne najprv zvítal s trénerom Galisom, ktorý mu prišiel podať ruku, a potom na oplotenie vyvesil vlajku Slovana. Jediný slovanista medzi 20-tisíc prívržencami Ferencvárosu sa stal svedkom postupu belasých po bezgólovej remíze 0:0. Mladému odvážlivcovi daroval po zápase Ondrej Krištofík dres a domov odletel špeciálom spoločnosti Slovair JAK 40 spolu so ´svojím´ mužstvom a celou výpravou Slovana," píše sa v knihe Sto rokov klubu ŠK Slovan Bratislava.