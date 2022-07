Kde sa tam vzal? Bežci mali na trati MS o jednu prekážku naviac

Vo finále pretekov na 3000 metrov cez prekážky sa z ničoho nič objavil na trati muž v modrej veste a s kamerou v ruke. Bežci sa ho snažili krikom upozorniť na hroziacu kolíziu, ale kameraman, ktorý natáčal súťaž trojskokaniek a vôbec si nevšimol, že sa už začal boj o medaile na tartane, zostal na dáhe. Našťasie, ho bežci dokázali obehnúť z oboch strán.

"Trochu som sa bál, že na poslednú chvíľu odskočí na jednu alebo druhú stranu, ale našťastie si vôbec nevšimol, že sme tam, kým sme okolo neho neprebehli," opísal situáciu v cieli Američan Evan Jagger. Finále napokon vyhral Maročan El Bakkali.

What the…?!?! Lol my hat is off to ⁦@karagoucher⁩ for not losing her cool on the live broadcast when the cameraman… became the 29th barrier of the men’s steeple final!? 😳 #wcoregon22 pic.twitter.com/zx00UpdFxL