Zúrivá reakcia McGregora na oslave: Hodili doňho predmet, ktorý ihneď udupal

McGregor usporiadal na oslavu svojich 34. narodenín honosnú párty so svojimi najbližšími priateľmi a rodinou. Oslavy sa však zvrtli, keď sa istá osoba rozhodla hodiť do hviezdy UFC klobúk.

Na legendu MMA, ktorá sa nachádzalo vo VIP zóne, priletel z blízkeho tanečného parketu klobúk, ktorý však nezasiahol McGregorovu tvár, no zasiahol ho do hrude. Ír následne sarkasticky gestikuloval smerom k dotyčnej osobe a nahnevane dupol na daný klobúk. Rozzúrený McGregor potom vyriekol niekoľko nelichotivých slov a od celého incidentu odišiel.

Bývalý šampión UFC sa však môže tešiť - blíži sa totiž jeho návrat do oktagonu. Conor nebojoval od svojej porážky s Dustinom Poirierom na UFC 264 v lete minulého roka, pri ktorej si zlomil nohu, rehabilitácia je však takmer ukončená a bojovník sa pripravuje na ďalšie zápasy.

Conor McGregor gets a hat thrown at him while party and stomps on it 😂 pic.twitter.com/C5WMmLQAjg