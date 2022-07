Chvíle hrôzy pre hráča AC Miláno: Policajti naňho mierili zbraňami!

Aktuálne hráč talianskeho AC Miláno bol v pondelok ráno zastavený tamojšími policajtmi. Tí ho následne vytiahli auta, prehľadali a zadržali. Vystrašený futbalista musel dokonca vysypať obsah svojich vreciek, zatiaľ čo naňho a na jeho spolujazdca prítomní policajti mierili zbraňami.

Bakayoko sa snažil o komunikáciu s príslušníkmi, ktorým chcel vysvetliť, že sa nedopustil ničoho protizákonného, ostalo to ale bez odozvy. O pár okamihov však vyšlo najavo, že sa došlo k veľkej chybe polície.

Jeden z prítomných policajtov povedal svojmu kolegovi, že sa jedná o hráča milánskeho AC a nie o hľadanú osobu. Talianska polícia sa tak dopustila veľkého omylu.

Francúz zažiaril najmä v drese Monaka, odkiaľ putoval na nevydarený angažmán do Chelsea a vyskúšal si aj pôsobenie v Neapole. Uplynulý ročník však preňho bol úspešný, keď po boku Ibrahimoviča získal v drese AC taliansky titul.

Shocking footage of Milan’s Bakayoko in Milan’s downtown held at gunpoint by police cause taken for someone else.



Check when one of cop goes telling to the colleague searching him that it’s not the suspect but a Milan player, and the cop saying “WHO?!?”

pic.twitter.com/B0PTYiXnc5