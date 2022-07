Svojho času veľký talent Montrealu Martin Réway prehovoril: Je v živote šťastný a čo odkazuje Slafkovskému?

Svojho času bol taktiež veľký talent Montrealu! Slovenský hokejový útočník Martin Réway (27) vplyvom viacerých faktorov nenaplnil svoj potenciál a do NHL sa nikdy neprepracoval. V novej sezóne si vyskúša hokej v Nemecku - obliekať bude dres EHC Freiburg, ktorý účinkuje v druhej najvyššej súťaži.

Na sociálnych sieťach sa Réway po dlhom čase otvoril fanúšikom a porozprával, čo by poradil draftovej jednotke Jurajovi Slafkovskému, ale aj to, či sa momentálne cíti byť v živote šťastný.

Réway hral v uplynulej sezóne v drese klubu HC Poruba 2011, za ktorý nastúpilv Chance lige do 27 zápasov. Získal v nich 20 kanadských bodov za štyri góly a 16 asistencií. Do Nemecka išiel za priaznivejšími podmienkami, ale aj kvôli tomu, že samotné mesto Freiburg ho láka. „Veľmi sa teším na Nemecko a na Freiburg. Rád spoznávam nové krajiny. Viem, že Freiburg je jednoz najkrajších miest v Nemecku. Plus som veľký futbalový fanúšik odmala, a tak si rád pozriem bundesligu aj naživo,“ napísal Réway na instagrame, kde dal fanúšikom možnosť opýtať sa ho na čokoľvek.

Väčšina ľudí sa, prirodzene, pýtala na novú draftovú jednotku v službách Montrealu Canadiens Juraja Slafkovského. Aj Réwaya totiž draftoval slávny kanadský klub - v roku 2013 z celkového 116. miesta. „Slavky je neskutočne vyspelý a fyzicky je 100 % pripravený hrať v NHL. Dôležité bude, ako sa vyrovná s tlakom, ale podľa toho, čo ho poznám, tak by to problém byť nemal. Myslím, že pokiaľ dostane dôveru a kvalitných spoluhráčov, tak bude excelovať,“ vyjadril sa Réway, ktorý sa zároveň nevyhýbal ani otázkam osobného charakteru.

Napríklad takej, či sa v živote cíti byť šťastný. „Sú ľudia, ktorí vám povedia, že sú šťastní a pritom šťastní nie sú. A sú zasa aj ľudia, ktorí to majú opačne. Dosť som zápasil s náladami, ako snáď každý z nás. Máme chvíle, keď sme horea keď zase hneď dole. Mám svoje životné ciele, ktoré keď dokončím, budem spokojný,“ povedal úprimne Réway a jedným dychom pokračoval aj o téme on a reprezentácia.

„Bohužiaľ, tento rok bol pre mňa najťažší v mojom živote. Z rôznych dôvodov. Nedokázal som preto kvôli tomu hrať hokej na takej úrovni, ako som si predstavoval. Momentálne je pre mňa najdôležitejšie to, aby som bol zdravý a odohral čo najviac zápasov. Návrat do repre je strašne ďaleko a možno už aj vylúčený, takže by som bol nerád, ak by si niektorí z vás robili nádeje,“ dodal Réway.