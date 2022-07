Sýkora o podpise kontraktu s NY Rangers: Aha, čo si plánuje kúpiť z peňazí za bonusy

Prežíva najkrajšie obdobie v kariére! Talentovaný útočník Adam Sýkora (17) má vo vrecku trojročný nováčikovský kontrakt so slávnym klubom NHL NY Rangers.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Pre denník Nový Čas prezradil, čo všetko v zámorí počas dvoch týždňov absolvoval, kde by mal v novom ročníku pôsobiť a aj to, ako plánuje použiť peniaze za podpisový bonus!

Boli ste prvá voľba slávneho tímu NY Rangers, ktorý po vás siahol v druhom kole. Čo na to s odstupom času hovoríte?

- Nepočítal som s tým, že to takto dobre pre mňa dopadne.S vedením Rangers som pred draftom nebol vôbec v kontakte, takže ma to milo prekvapilo, že si ma vybrali. Nesmierne sa z toho teším, je to veľká vec v mojej kariére a teraz budem na sebe ešte viac makať, aby som im ukázal, že urobili dobrý ťah.

Pred draftom ste boliv kempoch Arizony i Montrealu, ale napokon ste skončili v organizácii Rangers. Aj ste sa manažmentu pýtali, čím ste ich zaujali?

- Sami mi povedali, prečo ma angažovali. Povedali, že sa im páči moja energia, dravosť, bojovnosť, a najmä charakterové vlastnosti.

Zachytili ste informáciu, že aj kouč národného tímu Craig Ramsay vás vychválil pred draftom?

- Viem, že kluby kontaktovali aj národných trénerov, takže som rád, že pán tréner Ramsay dal na mňa pozitívne referencie a určite mi to pomohlo. Hlavne si vážim, že mi dal šancu na májovom šampionáte vo Fínsku, čo bola pre mňa obrovská škola a taktiež to malo vplyv na draft.

Po samotnom drafte ste rovnako, ako aj ostatní draftovaní Slováci absolvovali v klube päťdňový kemp. Čo na vás všetko čakalo?

- Bolo toho veľa. Mali sme zoznamovací deň, absolvovali sme tréningy, rôzne mítingy i modelovaný zápas. Boli sme sa pozrieť aj na bejzbalea nechýbala ani prehliadka slávnej Madison Square Garden, kde hrajú domáce zápasy hráči NY Rangers. Veľmi rád by som si v nej budúcnosti zahral, aréna naozaj dýcha históriou.

Stihli ste si pozrieť aj nejaké pamiatky, napríklad Sochu slobody?

- Nie, pretože sme bývali mimo centra a naozaj sme mali nabitý program. Verím, že budem mať na mimo hokejové veci v budúcnosti ešte veľa času a spoznám New York.

Už ste sa bavili s vedením, aké majú v budúcom ročníku s vami plány?

- Všetko je zatiaľ otvorené. Vedenie Rangers rozhodne, čo bude pre napredovanie mojej kariéry najlepšie. Ale podľa môjho názoru budem ešte rok hrávať za Nitru.

Klub angažoval aj gólmana Jara Haláka. Boli stev kontakte?

- Nie, nemám na neho číslo a on sa mi neozval. Je to však super, že bude v tíme ďalší Slovák.

Za podpis zmluvy zinkasujete aj bonus 95-tisíc eur. Už viete, ako s touto sumou naložíte?

- Ja som šetrný človek. Možno určitú časť použijem na kúpu auta a potom si premyslím, kam investujem zvyšok.

Rangers ho pustí na MS 20

Zatiaľ čo trojica draftovaných Slovákov v 1. kole - Slafkovský, Nemec a Mešár - nebude štartovať na augustovom šampionáte v kanadskom Edmontone, útočník Adam Sýkora si oblečie národný dres.

„Dostal som od NY Rangers povolenie hrať na šampionáte. V stredu idem za výpravou do Popradu, kde absolvujem dva tréningya potom sa oficiálne k tímu pripojím budúci pondelok,“ doplnil Sýkora.