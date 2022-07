Reprezentácia do 20 rokov začala prípravu na MS: Bez hviezd nedávneho draftu NHL

Slovenská reprezentácia hokejistov do 20 rokov v pondelok začala so spoločnou prípravou na augustové majstrovstvá sveta juniorov v kanadskom Edmontone.

Tréner Ivan Feneš má v Poprade k dispozícii 34 hráčov, rozdelení sú do dvoch skupín. V porovnaní s nomináciou na kempe pod Tatrami chýbajú útočníci Martin Chromiak a Maroš Jedlička. Súčasťou tímu aktuálne nie je ani jeden hráč, ktorý prešiel nedávnym draftom nováčikov do zámorskej NHL.

"Chromiak s Jedličkom sa k nám nepripojili, obaja z dôvodu zdravotných komplikácií. Namiesto nich sme nominovali Andreja Krajčoviča a Jakuba Koleniča. Dnešným dňom sme odštartovali prípravu na majstrovstvá sveta. Máme tri týždne na to, aby sme vyladili formu na jeden z vrcholov tejto sezóny,“ povedal tréner dvadsiatky Ivan Feneš podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). Jedlička sa ešte nezotavil po operácii roztrhnutého väzu v kolene, Chromiak má silnú virózu a je otázne, či sa do začiatku MSJ dá fyzicky do poriadku.

Počas prvého týždňa popradskej prípravy budú koučovi Fenešovi pomáhať Martin Štrbák a Peter Frühauf, ktorý dočasne zaskakuje za Američana Scotta Mosera. Dve sedemnásťčlenné skupiny hokejistov absolvujú do piatka viacero tréningových jednotiek a tri modelované prípravné zápasy. V stredu nastúpi tím SR "20" proti osemnástke, ktorá sa rovnako v Poprade pripravuje na Hlinka Gretzky Cup 2022 v Kanade. Ďalšie dva duely odohrá 34 reprezentantov dvadsiatky proti sebe.

Juniorský svetový šampionát sa uskutoční v netradičnom letnom termíne. Vždy sa koná na prelome rokov a 26. decembra 2021 sa aj začal v Kanade, no po pár dňoch ho zrušili pre výskyt prípadov ochorenia COVID-19. Augustový termín (9. - 20.8.) je teda náhradou za zrušený turnaj spred pol roka.

Káder slovenskej reprezentácie hokejistov do 20 rokov v úvode spoločnej prípravy na MSJ v Kanade (zdroj: SZĽH):

Brankári: Šimon Latkóczy, Matej Marinov, Patrik Andrisík, Tomáš Boľo

Obrancovia: Boris Žabka, Jozef Viliam Kmec, Dávid Nátny, Adam Stripai, Denis Bakala, Michal Kapičák, Šimon Bečár, Rayen Petrovický, Šimon Groch, Maxim Štrbák, Michael Laurenčík, Marián Moško

Útočníci: Roman Faith, Alex Šotek, Peter Repčík, Oleksij Myklucha, Oliver Stümpel, Martin Mišiak, Matej Kašlík, Samuel Krajč, Samuel Honzek, Andrej Krajčovič, Jakub Kolenič, Róbert Bačo, Pavol Štetka, Libor Nemec, Dalibor Dvorský, Alex Čiernik, Ľubomír Kupčo, Ján Lašák.