Škandál počas MS v Eugene: Tréner USA čelí vážnym obvineniam! Musela zasahovať polícia

Na Reidera prišlo niekoľko sťažností a práve kvôli týmto obvineniam nedostal pre majstrovstvá sveta v Eugene akreditáciu, aj keď trénuje amerických šprintérov Marvina Bracyho a Trayvona Bromella. Kouč na zákazu vstupu nedbal. "Ochranka zaznamenala neakreditovanú osobu v rozcvičovacom priestore pre atlétov. Bol požiadaný, aby odišiel, ale odmietol to. Okamžite bola upozornená polícia, ktorá dorazila, aby ho vyviedla z tohto priestoru. Keď videl, ako sa k nemu blížia policajti, opustil štadión. Pred ním ho polícia zastavila a upozornila ho, že ak by sa vrátil, bol by zatknutý za neoprávnený vstup na súkromný pozemok," uviedla Svetová atletika vo vyjadrení pre britské médiá.

@seaningle and I just found Rana Reider coaching from outside the official warm-up area. Last night he was apprehended by the police for entering the area without accreditation. He is currently under investigation for alleged sexual misconduct. His lawyer denies any wrongdoing. pic.twitter.com/PH73cpJFCA