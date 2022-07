Výborná 15. etapa na Tour pre Petra Sagana: Tesne mu uniklo pódium

Belgický cyklista Jasper Philipsen z tímu Alpecin-Fenix sa stal víťazom nedeľňajšej 15. etapy Tour de France. Presadil sa v záverečnom dlhom špurte 202,5 km etapy z Rodezu do Carcassonne pred krajanom Woutom Van Aertom (Jumbo-Visma), tretiu priečku obsadil Dán Mads Pedersen (Trek-Segafredo). Slovák Peter Sagan (TotalEnergies) obsadil štvrté miesto a v celkovom poradí figuruje na 130. pozícii (+3:01:36 h).

Žltý dres celkového lídra si pred tretím voľným dňom na 109. ročníku podujatia udržal aj napriek pádu Dán Jonas Vingegaard z Jumbo-Visma. Pred dvojnásobným obhajcom prvenstva Slovincom Tadejom Pogačarom (SAE Team Emirates) má naďalej náskok 2:22 min.

V nedeľu čakala na pretekárov zvlnená etapa, ktorá bola ako šitá na mieru pre odolných šprintérov a klasikárov. Na jej štarte sa už neobjavil Primož Roglič, Vingegaard tak prišiel o jedného zo svojich pomocníkov. Rogliča čaká doliečovanie zranení, ktoré utrpel počas 5. etapy po páde na dlažobných kockách. V pretekoch pre pozitívny test na koronavírus nepokračovali ani Simon Clarke a Magnus Cort.

Do úniku sa prepracovali líder bodovacej súťaže Van Aert, Nils Politt a Mikkel Honoré. V hlavnej skupine vznikli diery, ale po 25 kilometroch etapy bol pelotón pohromade. Aktivitou hýrili najmä jazdci BikeExchange - Jayco a Alpecinu-Deceuninck. Organizátori ešte pred štartom 15. etapy schválili protokol o extrémnom počasí. Prinútili ich k tomu horúčavy, ktoré sa šplhali k 40 stupňom Celzia. Cyklisti mali povolené jesť od štartu až do méty 10 km pred cieľom, okrem toho organizátori umožnili 20-percentnú stratu na čas víťaza bez ohľadu na priemernú rýchlosť. Na juhozápade Francúzska bol v dôsledku horúčav vyhlásený tzv. oranžový výstražný stupeň.

Od začiatku nedeľňajšej etapy sa trápil Michael Mörköv, ktorý jazdil za pelotónom. Z vedúcej skupiny si 161 km pred cieľom vystúpil Van Aert. Atmosféra v pelotóne bola pokojná, náskok vedúcej dvojice predstavoval tri minúty. Na vrchole Côte d'Ambialet získal dva body Politt. V kolóne mechanických vozidiel sa ocitol Sagan, no bez problémov sa vrátil späť. Sto kilometrov pred cieľom mal dvojčlenný únik náskok 1:30 min. Neskôr došlo k nepríjemne vyzerajúcemu pádu, po ktorom skončili na zemi Steven Kruijswijk, Jakob Fuglsang a Martijn Tusveld. Kruijswijka museli s narazeným ramenom naložiť do sanitky, Jumbo tak prišlo o kvalitného domestika do hôr. Kolízii sa nevyhol ani Vingegaard, no 56 km pred páskou sa vrátil do pelotónu. Na šprintérskej prémii získal dvadsať bodov Honoré, 15 vzal Van Aert.

Pôvodný únik bol dobehnutý a začalo sa stúpať na Côte des Cammazes. Sagan to zvládol bez problémov, čo mu dávalo solídne vyhliadky bojovať o etapový triumf v záverečnom špurte. Dvojica v úniku Benjamin Thomas - Alexis Gougeard mala 5 km pred cieľom desať sekúnd k dobru. Jazdec Cofidisu sa ukázal ako silnejší a pokračoval sám, no 500 metrov pred páskou ho balík pohltil. Philipsen vsadil na dlhý šprint a táto taktika mu vyšla. Dvadsaťštyriročný Belgičan vybojoval prvý etapový triumf na Tour a štvrtý na podujatiach Grand Tours. Sagan v nedeľu bojoval o víťazstvo, ale napokon nestačil na trojicu súperov.



Výsledky 15. etapy Tour de France (Rodez - Carcassonne, 202,5 km):

1. Jasper Philipsen (Bel./Alpecin-Deceuninck) 4:27:27 h, 2. Wout Van Aert (Bel./Jumbo-Visma), 3. Mads Pedersen (Dán./Trek - Segafredo), 4. Peter SAGAN (SR/TotalEnergies), 5. Danny van Poppel (Hol./Bora-hansgrohe), 6. Dylan Groenewegen (Hol./BikeExchange), 7. Florian Senechal (Fr./Quick-Step Alpha Vinyl), 8. Luca Mozzato (Tal./B&B Hotels p/b KTM), 9. Andrea Pasqualon (Tal./Wanty-Gobert), 10. Fred Wright (V. Brit./Bahrain Victorious) všetci rovnaký čas

celkové poradie:

1. Jonas Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) 59:58:28 h, 2. Tadej Pogačar (Slov./SAE Team Emirates) +2:22 min, 3. Geraint Thomas (V. Brit./Ineos Grenadiers) +2:43, 4. Romain Bardet (Fr./Team DSM) +3:01, 5. Adam Yates (V. Brit./Ineos Grenadiers) +4:06, 6. Nairo Quintana (Kol./Team Arkea-Samsic) +4:15, 7. Louis Meintjes (JAR/Wanty-Gobert) +4:24, 8. David Gaudu (Fr./Groupama-FDJ), 9. Thomas Pidcock (V. Brit./Ineos Grenadiers) obaja +8:49, 10. Enric Mas (Šp./Movistar Team) +9:58 ..., 130. SAGAN +3:01:36 h

bodovacia súťaž:

1. Van Aert 378 b, 2. Pogačar 182, 3. Philipsen 176, ... 8. SAGAN 104

vrchárska súťaž:

1. Simon Geschke (Cofidis) 46 b, 2. Meintjes 39, 3. Neilson Powless (USA/EF Education) 37