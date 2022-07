United hlási ďalšiu posilu: Koľko za ňu červení diabli vysolili?

Taliansky novinár Fabrizio Romano uverejnil informáciu o prestupe Lisandra Martíneza z Ajaxu do Manchestru United. Ide tak o ďalšieho hráča z holandskej ligy, ktorého priviedol na Old Trafford nový tréner "červených diablov" Erik ten Hag.

Anglický veľkoklub by mal zaplatiť za príchod perspektívneho stopéra 57 000 000 eur plus 10 miliónov v bonusoch. Lisandro Martínez odohral v holandskej najvyššej súťaži 74 zápasov. 19-krát nastúpil v Lige majstrov.

Official and now confirmed! Lisandro Martínez joins Manchester United on permanent deal from Ajax, contract until June 2027 with an option for further season. 🔴🇦🇷🤝 #MUFC



Official fee is £55m (€57m including solidarity payments) plus €10m add-ons. pic.twitter.com/0D9lb41KWa