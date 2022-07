Je za babráka: Anglický reprezentant si dal šokujúci vlastný gól

Anglický futbalový reprezentant Reece James (22) je pod paľbou kritiky kvôli poriadnemu kiksu v zápase proti mexickému Club América.

Chelsea sa pripravuje na kolotoč súťažných zápasov v Amerike. Londýnčania si zmerali sily aj s mexickým celkom Club América v rámci prípravného turnaja v USA.

"The Blues" v prvom polčase gól nestrelili, no po zmene strán sa im podarilo skórovať trikrát. Z toho raz do vlastnej bránky. Poriadne sa začervenal anglický reprezentačný obranca Reece James, ktorý poslal malú domov brankárovi, avšak tá si našla cestu do siete.

Hráči pod vedením Thomasa Tuchela zápas zvládli, vyhrali 2:1 o góly do súperovej bránky sa postarali Werner a Mout.