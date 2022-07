Kucka si návrat do Podbrezovej takto nepredstavoval: Musíme úplne zmeniť prístup!

Favorit duelu mal po stredajšom stretnutí kvalifikácie Ligy majstrov v gruzínskom Batumi ťažšie nohy a hoci tréner Vladimír Weiss st. obmenil všetkých hráčov základnej zostavy, nepomohlo to. "Je to zaslúžená prehra, nezaslúžili sme si vyhrať. Podbrezovčania nám ukázali, ako sa bojuje o body. My musíme úplne zmeniť prístup a zlepšiť sa po hernej stránke. Domáci chceli, hrali, nám chýbala najmä efektivita," povedal stredopoliar Slovana Juraj Kucka. Nastúpil v 58. minúte, ale priebeh duelu svojím výkonom neovplyvnil: "Ja som išiel na ihrisko za nepriaznivého stavu. Nebolo to pre mňa jednoduché. Musíme sa s touto prehrou vyrovnať a zlepšiť veľa vecí. Až potom to pôjde."

Kucku privítal potlesk podbrezovských divákov. Práve u "Železiarov" totiž štartoval kariéru pred niekoľkými rokmi v najvyššej súťaži: "Vždy je pekné vrátiť sa tam, kde ste začínali. Ja som si to užil, ale premiéru v Podbrezovej v drese Slovana som si predstavoval ináč."

Z prehry a výkonu Slovana Bratislava v Podbrezovej nebol nadšený ani kapitán majstrovského tímu Vernon De Marco: "Vedeli sme, že to nebude ľahký zápas. Čakalo nás mužstvo, ktoré bude hrať proti nám srdcom a ktoré bude bojovať. My sme nezvládli tento duel. Mali sme byť efektívnejší. Boli sme akísi stratení, nerozumeli sme si. Je to prvý zápas v lige, uvedomujeme si, že sme Slovan, že je na nás tlak, aby sme každé jedno stretnutie vyhrali. Niekedy sa to však nedá. Veľmi nás mrzí, že sme prehrali. Musíme sa pozrieť všetci do zrkadla a položiť si otázku, či sme dali do hry všetko, čo sme mali."

Slovanisti sa už musia sústrediť na stredajší úvodný duel 2. predkola Ligy majstrov v Budapešti proti Ferencvárosu. "Táto prehrá nás nemôže ovplyvniť. Musíme byť mentálne silní a zvládnuť najbližší duel proti Ferencvárosu. Máme nové mužstvo, aj nových hráčov, musíme si viac rozumieť a viac komunikovať na ihrisku," dodal De Marco.

Víťazný gól strelil domáci kapitán Boris Godál. Obzvlášť ho to tešilo, ale po skončení duelu výhru nepreceňoval: "Zahralo nám do karát, že Slovan mal za sebou dlhú cestu z Batumi. Mal za sebou emočne vypätý zápas tri dni dozadu. Vnímali sme to ako našu výhodu a snažili sme sa ju využiť. Diváci videli dobrý futbal z oboch strán. My sme sa po druhom góle zbytočne nechali zatlačiť, ale to tak podvedome vždy býva. Chceli sme to už ukopať. Opustili sme sa, nedržali sme sa princípov. Sme nováčik, niektorí chalani zbierajú prvé štarty, stále sa učíme. Nie je to výhovorka, je to holý fakt. Takýto zápas im tiež môže pomôcť, aby sa rozvíjali, zbierali skúsenosti a lepšie zvládali takéto zápasy, než aby boli zatiahnutí vo vlastnej šestnástke."

Skúsený Godál sa v minulosti viackrát strelecky presadil v dueloch proti Slovanu Bratislava. Sobotňajší presný zásah mal však špecifickú príchuť, čo aj náležite vysvetlil: "Dal som už pár gólov proti Slovanu za Trnavu či Trenčín, ale doteraz to nebol víťazný gól. Vďaka zaň hneď v prvom kole. Pri tom našom žrebe nám tieto tri body pomôžu upokojiť sa a dokázať si, že sa dá hrať aj proti najlepším tímom na Slovensku."

Nemenej dôležitý bol i otvárací gól stretnutia, o ktorý sa pričinil podbrezovský stredopoliar Samuel Ďatko. "Cítim sa skvele. Zápas sme si všetci užili. Sme radi za víťazstvo. Nemali sme čo stratiť. Takéto zápasy sa nehrajú každý týždeň. Išli sme si to užiť a to sa aj stalo. Boli tam aj menšie straty, za tie nás vedia iné mužstvá vytrestať, ale aj my sme si vytvorili dostatok šancí, za čo sme radi, len ich musíme premieňať. Ak by sa tak stalo, mohlo sa to skončiť aj iným rozdielom," netajil autor prvého gólu stretnutia, ktorý sa prezentoval vydarenou strelou z ľavého rohu šestnástky presne pod brvno: "Takéto strely sa nedajú trafiť každý víkend. Som za to veľmi rád. Dal som si to na silnejšiu nohu, pravačku, a trafil som to parádne."