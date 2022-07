Sagan v pelotóne pokecal s legendou: Grande Peter, chceš na motorku?

Hitom sociálnych sietí sa stáva video, na ktorom slovenský cyklista Peter Sagan (32) priamo zo sedla bicykla debatuje s legendárnym Albertom Contadorom (39), ktorý išiel okolo na motorke.

Slovenský cyklista Peter Sagan (32) prišiel v sobotňajšej etape Tour de France do cieľa na 132. pozícii. „Dnes bola celkom ťažká etapa, ale šlo sa mi lepšie ako v piatok. Napokon som prišiel v grupete, to je jasné, ale do predposledného kopca sme šli všetci spolu,“ hodnotil Sagan etapu pre RTVS.

Sagan si etapu spríjemnil aj rozhovorom s legendou a bývalým tímovým kolegom Albertom Contadorom (39), ktorý pracuje ako expert pre televíziu Eurosport. Contador išiel okolo Sagana na bicykli a slovenského pretekár oslovil.

„Grande Peter,“ podal ruku bývalému tímovému kolegovi. „Po celý čas na plný plyn?," pýtal sa Sagana. „Každý deň,“ odvetil slovenský pretekár. „Chceš výmenu? Ísť na motorke?," vtipkoval dobre naladený Contador. „Áno, poď sem,“ pozval Sagan legendu do sedla svojho bicykla.